유희태 완주군수, 복귀 '월례회의'…민선9기 미래비전 제시

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햇빛소득·고유가 지원금 기반 경제도시 조성 청사진 공유

AI·수소산업 육성과 공동체 회복 통한 군정 혁신 강조

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 유희태 완주군수가 8일 직무 복귀 후 첫 월례회를 열고 민선8기 마무리와 민선9기 군정 비전을 제시했다.

완주군은 이날 완주문화예술회관에서 전 직원이 참석한 가운데 2026년 6월 직원 월례회를 개최했다.

직원월례회[사진=완주군]2026.06.08 gojongwin@newspim.com

이날 유 군수는 공백기 동안 군정 운영과 현장 행정에 힘써온 공직자들에게 감사의 뜻을 전하며 "민선8기를 안정적으로 마무리하고 새로운 도약을 위한 민선9기를 선제적으로 준비해야 할 중요한 시점"이라고 강조했다.

유 군수는 완주군 자체 고유가 피해지원금 지급과 태양광 햇빛소득 정책을 통해 '함께 잘사는 도시'를 만들고, 대한민국 최초 실물 인공지능(피지컬 AI) 클러스터와 수소상용모빌리티 특화단지, AI 데이터센터, 방산혁신 집적지구 조성 등을 통해 선순환 경제도시를 구현하겠다고 밝혔다.

또한 국립사회적인재개발원 유치와 스마트농업 활성화를 비롯해 문화·관광·체육 등 다양한 분야에서 군민이 체감하는 정책을 추진해 '살맛나는 도시'를 만들겠다는 구상도 제시했다.

특히 선거 이후 지역사회 통합과 공동체 회복을 강조하며 공직자들에게 민관 협력을 이끄는 사회적 윤활유 역할을 당부했다.

유희태 완주군수는 "겸손함과 적극성을 바탕으로 군민 중심의 행정을 펼쳐 전국 최고의 경제도시이자 행복지수 1번지 완주를 함께 만들어 가자"고 말했다.

gojongwin@newspim.com