인구감소지역 '여행 혜택' 늘었다…문체부, 디지털관광주민증 지역 52개로 확대

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 8일부터 '디지털 관광 주민증' 서비스 운영 지역을 기존 44개에서 52개로 확대한다고 밝혔다.

완도해양치유센터 전경. [사진= 뉴스핌 DB]

이번에 새로 참여하는 기초 지방 정부는 충북 보은군, 전북 순창군, 전남 고흥군·담양군·완도군, 경북 울진군, 경남 산청군·함양군 등 8곳이다. 지난 4월 공모를 통해 선정된 이들 지역은 준비 기간을 거쳐 이날부터 서비스를 시작한다.

52개 지역으로의 확대는 행정안전부가 2021년 10월 지정·고시한 89개 인구 감소 지역의 58.4%에 해당하는 수치다.

서비스 지역 확대에 따라 할인 등 혜택을 받을 수 있는 장소도 기존 1100여 곳에서 1400여 곳으로 늘어났다. 신규 지역의 주요 혜택으로는 전남 완도 해양치유센터 30% 할인, 전남 담양 담양항공 체험 35% 할인, 경북 울진 왕피천 케이블카 25% 할인 등이 있다. 고흥군과 완도군의 경우 분청문화박물관, 완도 타워 등 주요 시설의 50% 할인 혜택도 포함됐다.

문체부는 11월까지 각계 의견을 수렴해 발급 요건과 혜택 기준 등 운영 전반을 정비하는 시행령 개정을 추진할 계획이다.

강동진 문체부 관광 정책관은 "외형적 확대를 넘어 질적 성장을 준비하고 있다"며 "디지털 관광 주민증이 인구 감소 지역의 생활 인구를 확대하는 실질적인 제도로 자리매김하도록 지방 정부와 함께 더욱 많은 혜택을 드리는 데 노력하겠다"고 말했다.

fineview@newspim.com