진주시, 오는 18일 '2026 정원박람회' 팡파르…정원문화 활성화

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작가 정원과 동행 정원 신규 콘텐츠 소개

체험 프로그램·야경 연출 관람 경험 확장



[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 오는 18일부터 21일까지 나흘간 '월아산 숲속의 진주' 일원에서 '2026 진주 정원박람회'를 개최한다고 7일 밝혔다.

이번 박람회는 '월아산 숲속의 진주'가 지방정원으로 등록된 이후 처음 개최되는 행사로 작가 정원과 동행 정원 등 신규 콘텐츠를 확대해 선보인다.

'진주정원 同行同樂, 가꾸고 느끼고 나누다'를 주제로 정원문화와 산업, 문화예술, 시민 참여를 결합한 지역형 정원 행사로 운영된다.

2026 진주 정원박람회 포스터[사진=진주시] 2026.06.07

행사장에는 산지형 숲 정원을 배경으로 다양한 정원 전시가 마련된다. 전문 정원 작가들이 참여한 '작가 정원 두 번째 이야기'는 월아산 자연환경을 반영한 특화 정원으로 구성된다.

지역 조경업체와 기업이 참여하는 '동행 정원'은 기업 특성과 메시지를 반영해 조성되며.정원문화 확산과 사회적 가치 실현을 함께 담았다.

시민 참여형 공간도 확대된다. '스윙 가든'을 비롯해 가족 정원, 시민 정원사 정원, 수국정원, 꽃무리원 등 다양한 정원이 조성되며 시민과 전문가, 기업이 함께 참여하는 구조로 운영된다.

체험 프로그램도 마련된다. 정원 새싹단, 정원 해설, 목공 체험 등 가족 단위 관람객이 참여할 수 있는 프로그램이 운영되며.개인 정원 사진전과 정원주 교류 행사도 함께 진행된다.

정원산업전에는 화훼와 조경 관련 업체가 참여해 정원식물과 용품을 전시·판매한다. 분재와 분경, 야생화, 바위솔, 차 문화 특별전도 병행된다. 행사 기간 국내외 전문가가 참여하는 정원문화 콘퍼런스도 열리며.일본 정원 작가 이시하라 가즈유키 등이 참여할 예정이다.

야간에는 유등과 실크등을 활용한 경관 연출로 관람 환경을 확장해 낮과 밤 모두 체류형 행사로 운영된다.

시 관계자는 "시민과 기업, 전문가가 함께 참여하는 정원문화 행사로 준비했다"며 "정원문화의 가치 확산 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

news2349@newspim.com