정경자 경기도의원 "도민 92% 공공보건의료 확대 요구"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도민 10명 중 9명 이상이 공공보건의료 확대의 필요성에 깊이 공감하고 있으며 지역 간 의료서비스 격차 해소와 취약 분야에 대한 적극적인 투자를 요구하고 있다는 조사 결과가 나왔다.

도민들은 예산 확대가 가장 시급한 영역으로 '응급의료 체계 확충'을 1순위로 꼽았다. [사진= 경기도의회 국민의힘]

경기도의회 정경자 의원은 도내 거주 만 18세 이상 성인남녀 1515명을 대상으로 실시한 '경기도민인식조사 1차 공공보건의료에 대한 도민인식조사' 결과를 발표하며 경기도의 적극적인 대책 마련을 촉구했다.

정경자 의원은 "도민 92%가 공공보건의료 확충 필요성에 공감하는 것은 공공의료가 단순한 복지사업이 아니라 도민 삶의 기본 안전망이자 생명과 안전을 지키는 핵심 정책이라는 뜻"이라며 "공공보건의료에 대한 도민 신뢰도 역시 82%로 높게 나타난 만큼 경기도는 보다 적극적인 확충에 나서야 한다"고 강조했다.

조사 결과에 따르면 도민들은 예산 확대가 가장 시급한 영역으로 '응급의료 체계 확충(44%)'을 1순위로 꼽았다. 이어 '건강검진·예방접종 등 예방의료 강화(30%)', '장애인·노인·아동 등 의료취약계층 지원(26%)' 순으로 나타났다.

정 의원은 "응급의료, 분만, 소아청소년과, 장애인 진료 등 생명과 직결된 필수 의료 분야는 정책과 예산 우선순위에서 결코 밀려서는 안 된다"고 지적했다.

특히 도민 체감도가 낮은 영역으로는 지역 간 의료 격차와 취약계층 진료 시설이 지목됐다. 응답자의 85%가 '지역이나 동네에 따라 의료서비스 이용에 차이가 있다'고 답했으며 장애인 전용 진료시설의 이용 편의성에 대해서는 39%만이 긍정적으로 평가해 개선이 시급한 것으로 드러났다.

이번 조사에서는 2026년 들어 종료된 '경기도 무료이동진료사업'에 대한 높은 수요도 확인됐다. 찾아가는 형태의 의료서비스가 필요하다는 응답은 88%에 달했다. 향후 운영 방향에 대해서는 '다른 형태로 보완·재설계하여 운영해야 한다'는 의견이 60%로 가장 많았고 '기존 방식 그대로 재운영해야 한다'는 응답은 25%였다.

정 의원은 "2025년 한 해 동안만 총 819건, 1만 4410명을 대상으로 현장을 찾아갔던 대표적인 공공의료 사업을 2026년에 일몰시킨 것은 도민의 실제 수요와 맞지 않는 결정"이라고 비판했다.

지역 간 의료서비스 격차 해소와 취약 분야에 대한 적극적인 투자를 요구하고 있다는 조사 결과가 나왔다. [사진= 경기도의회 국민의힘]

그러면서 "과거 방식을 그대로 복원하는 것에 그치지 말고 도민들이 보완 과제로 꼽은 '병원 연계 체계(36%)', '사후관리 체계(33%)', '의료취약계층 발굴 체계(26%)'를 융합한 사후관리형 공공의료로 재설계해 추진해야 한다"고 대안을 제시했다.

마지막으로 정경자 의원은 "이번 조사 결과는 도민이 직접 제시한 경기도 공공보건의료의 정책 나침반"이라며 "다가올 민선 9기 경기도정이 이 결과를 무겁게 받아들여 도민 인식을 담은 촘촘한 공공보건의료 정책을 마련해 줄 것을 강력히 당부한다"고 말했다.

beignn@newspim.com