정경자 경기도의원 "도민 92% 공공보건의료 확대 요구"

AI 핵심 요약beta
- 경기도의회 정경자 의원이 5일 경기도민 1515명 대상 공공보건의료 인식조사 결과를 발표했다
- 도민 92%가 공공보건의료 확충 필요성에 공감했고 예산 확대 1순위로 응급의료 체계 확충을 꼽았다
- 지역 간 의료격차와 취약계층 진료시설 개선 요구와 함께 무료이동진료사업 보완·재설계 후 재추진을 촉구했다
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도민 10명 중 9명 이상이 공공보건의료 확대의 필요성에 깊이 공감하고 있으며 지역 간 의료서비스 격차 해소와 취약 분야에 대한 적극적인 투자를 요구하고 있다는 조사 결과가 나왔다.
경기도의회 정경자 의원은 도내 거주 만 18세 이상 성인남녀 1515명을 대상으로 실시한 '경기도민인식조사 1차 공공보건의료에 대한 도민인식조사' 결과를 발표하며 경기도의 적극적인 대책 마련을 촉구했다.
정경자 의원은 "도민 92%가 공공보건의료 확충 필요성에 공감하는 것은 공공의료가 단순한 복지사업이 아니라 도민 삶의 기본 안전망이자 생명과 안전을 지키는 핵심 정책이라는 뜻"이라며 "공공보건의료에 대한 도민 신뢰도 역시 82%로 높게 나타난 만큼 경기도는 보다 적극적인 확충에 나서야 한다"고 강조했다.
조사 결과에 따르면 도민들은 예산 확대가 가장 시급한 영역으로 '응급의료 체계 확충(44%)'을 1순위로 꼽았다. 이어 '건강검진·예방접종 등 예방의료 강화(30%)', '장애인·노인·아동 등 의료취약계층 지원(26%)' 순으로 나타났다.
정 의원은 "응급의료, 분만, 소아청소년과, 장애인 진료 등 생명과 직결된 필수 의료 분야는 정책과 예산 우선순위에서 결코 밀려서는 안 된다"고 지적했다.
특히 도민 체감도가 낮은 영역으로는 지역 간 의료 격차와 취약계층 진료 시설이 지목됐다. 응답자의 85%가 '지역이나 동네에 따라 의료서비스 이용에 차이가 있다'고 답했으며 장애인 전용 진료시설의 이용 편의성에 대해서는 39%만이 긍정적으로 평가해 개선이 시급한 것으로 드러났다.
이번 조사에서는 2026년 들어 종료된 '경기도 무료이동진료사업'에 대한 높은 수요도 확인됐다. 찾아가는 형태의 의료서비스가 필요하다는 응답은 88%에 달했다. 향후 운영 방향에 대해서는 '다른 형태로 보완·재설계하여 운영해야 한다'는 의견이 60%로 가장 많았고 '기존 방식 그대로 재운영해야 한다'는 응답은 25%였다.
정 의원은 "2025년 한 해 동안만 총 819건, 1만 4410명을 대상으로 현장을 찾아갔던 대표적인 공공의료 사업을 2026년에 일몰시킨 것은 도민의 실제 수요와 맞지 않는 결정"이라고 비판했다.
그러면서 "과거 방식을 그대로 복원하는 것에 그치지 말고 도민들이 보완 과제로 꼽은 '병원 연계 체계(36%)', '사후관리 체계(33%)', '의료취약계층 발굴 체계(26%)'를 융합한 사후관리형 공공의료로 재설계해 추진해야 한다"고 대안을 제시했다.
마지막으로 정경자 의원은 "이번 조사 결과는 도민이 직접 제시한 경기도 공공보건의료의 정책 나침반"이라며 "다가올 민선 9기 경기도정이 이 결과를 무겁게 받아들여 도민 인식을 담은 촘촘한 공공보건의료 정책을 마련해 줄 것을 강력히 당부한다"고 말했다.
beignn@newspim.com