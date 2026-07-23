정부, 첫 '모두의 토론회' 개최…광화문 한글 현판 병기 놓고 국민 숙의

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26일 연세대서 국민 200명·전문가 참여…8시간 심층 토론 진행

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 국민이 정책 결정 과정에 직접 참여하는 공론의 장인 '모두의 토론회'를 처음 개최한다. 첫 토론 주제는 광화문 한글 현판 병기 여부다.

행정안전부와 문화체육관광부는 오는 26일 연세대학교 백양누리에서 '광화문 한글 현판 병기'를 주제로 첫 번째 '모두의 토론회'를 개최한다고 23일 밝혔다.

광화문 현판. [사진= 뉴스핌 DB]

모두의 토론회는 주요 정책 현안에 대해 국민의 다양한 의견을 정책 결정 과정에 반영하기 위해 마련된 범부처 정책 소통 프로그램이다.

이번 토론회에는 사전 모집을 통해 선정된 국민 200명이 참여해 전문가 발제와 소그룹 토론, 전체 토론을 거쳐 정책 쟁점을 논의한다. 단순한 찬반 의견 제시에 그치지 않고 역사와 문화, 문화유산 보존 등 다양한 측면에서 심층 토론을 진행할 예정이다.

토론회는 약 8시간 동안 진행되며, KTV 유튜브를 통해 생중계된다. 참가자들은 모바일 현장 투표를 통해 실시간으로 의견을 제시할 수 있다.

전문가 발제에는 이상열 한국문화관광연구원 실장이 공론화 과정과 의견 수렴 결과를 발표하고, 박현모 세종국가경영연구원장, 정재환 한글문화연대 공동대표, 김현경 한국전통문화대학교 교수, 배웅규 중앙대학교 교수가 토론에 참여한다. 좌장은 양현미 상명대학교 교수가 맡는다.

주요 토론 의제는 광화문의 성격을 국가를 상징하는 공간으로 볼 것인지, 원형을 유지해야 하는 문화유산으로 볼 것인지와 광화문 현판에 한글을 병기하는 것이 적절한지 여부 등이다. 문화유산 보존의 의미를 원형 유지에 둘 것인지, 시대적 가치를 반영하는 방향으로 확대할 것인지에 대해서도 의견을 나눌 예정이다.

정부는 토론회에서 제시된 다양한 의견을 향후 정책 검토 과정에 반영하고, 모두의 토론회를 국민이 정책 형성 과정에 직접 참여하는 대표적인 숙의 플랫폼으로 발전시켜 나간다는 계획이다.

abc123@newspim.com