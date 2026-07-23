소방청, 제복공무원 자녀 480명 소방안전캠프 개최…재난·생존 체험 교육

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소방·경찰·해양경찰·군인 자녀 3박 4일간 재난안전체험

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 소방·경찰·해양경찰·군인 자녀를 대상으로 재난 대응과 생존기술을 체험하는 소방안전캠프를 연다.

소방청은 오는 27일부터 30일까지 3박 4일간 전북119안전체험관과 남원 지리산유스캠프에서 '제4회 제복공무원 자녀 소방안전캠프'를 개최한다고 23일 밝혔다.

제3회 제복공무원 자녀 응급처치 교육 현장. [사진=소방청]

이번 캠프에는 전국 소방·경찰·해양경찰·군인 자녀 480명이 참가한다.

올해로 4회째를 맞는 캠프는 어린이들이 각종 재난 상황을 직접 체험하며 위기 대응 능력을 키우고, 부모의 직업에 대한 이해와 존중, 제복공무원 가족으로서의 자긍심을 높이기 위해 마련됐다.

2023년 첫 개최 이후 참가자들의 높은 만족도를 바탕으로 소방청 대표 어린이 안전교육 프로그램으로 자리 잡았으며, 캠프에서 익힌 안전의식이 가정과 학교, 지역사회로 확산되는 효과를 거두고 있다고 소방청은 설명했다.

참가자들은 전북119안전체험관에서 지진과 태풍, 화재 대피, 자동차 전복, 항공기 탈출, 완강기 사용, 산악구조, 급류 체험, 선박 탈출, 실화재 진압, 소방차 방수 등 실제 재난 상황을 재현한 체험형 안전교육에 참여한다.

남원 지리산유스캠프에서는 불 피우기와 응급처치, 피난처 구축, 도구 사용, 호각 만들기 등 야외 생존기술을 익히며 위기 상황 대처 능력을 기르게 된다.

올해는 스마트기기 사용을 제한하는 '디지털 디톡스' 프로그램도 새롭게 운영한다. 참가자들은 자연 속에서 또래 친구들과 직접 소통하며 협동심과 사회성을 키우게 된다.

이와 함께 소방·경찰·해양경찰·군 장비와 제복을 체험하는 전시를 비롯해 안전골든벨, 캠프파이어, 가족의 무대, 레크리에이션, 광한루원 탐방 등 다양한 문화·교류 프로그램도 진행된다.

김재운 소방청 보건안전담당관은 "참가자들의 부모님은 국민의 안전을 지키는 헌신적인 공직자"라며 "아이들이 이번 캠프를 통해 부모를 더욱 자랑스럽게 여기고 안전한 사회를 만드는 데 함께하는 인재로 성장하길 바란다"고 말했다.

abc123@newspim.com