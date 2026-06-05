[프로배구] OK저축은행, 아시아쿼터로 '이란 국대 출신' 페이즈 영입

AI 핵심 요약beta
- OK저축은행이 5일 이란 출신 페이즈를 아시아쿼터로 영입했다
- V리그는 2026~2027시즌부터 아시아쿼터 FA 영입을 허용했다
- OK저축은행은 높이 보강 위해 페이즈 포함 전력을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=프로배구 OK저축은행이 아시아쿼터로 이란 출신 미들블로커 메흐란 페이제맘두스트(25·등록명 페이즈)를 영입했다.
OK저축은행은 "미들블로커 페이즈를 아시아쿼터로 영입했다"고 5일 밝혔다.
프로배구 V리그는 2026~2027시즌부터 아시아쿼터 선수의 프리에이전트(FA) 영입을 허용했다. OK저축은행은 고민 끝에 이란 U21 대표팀 출신이자 202cm의 장신 미들블로커 페이즈와 계약했다.
OK저축은행 신영철 감독은 "우승하기 위해서는 높이가 필수다. 페이즈는 신체적 조건은 물론 스피드까지 겸비한 자원이다. 새 시즌 블로킹과 다양한 공격 전개에 큰 힘이 될 수 있는 선수"라고 밝혔다.
지난 시즌을 앞두고 부산으로 연고지를 옮긴 OK저축은행은 정규시즌을 6위로 마감했다. 포스트시즌 진출에는 실패했지만, 새 시즌을 앞두고 세터 노재욱, 리베로 김도훈, 아웃사이드 히터 김정호를 영입했다. 또 지난 시즌 대한항공 정규시즌 우승을 도왔던 카일 러셀에 이어 아시아쿼터 페이즈와 계약하며 새 시즌 전력을 보강하고 있다.
willowdy@newspim.com