경기도담뜰 로컬푸드 직매장 8일 개장…신선·안전 농특산물 판매

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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 수원시 이의동에 위치한 경기도청사내에 신선하고 안전한 농특산물을 판매하는 '경기도담뜰 로컬푸드 직매장'이 오는 8일 문을 연다.

5일 도에 따르면 8일 오전 11시부터 경기도담뜰 로컬푸드 직매장 개장과 함께 도민과 함께하는 특별 할인이벤트를 진행한다.

경기도담뜰 로컬푸드 직매장 오픈 기념 이벤트 홍보물. [사진=경기도]

매장 운영을 맡은 비영리민간단체 경기친환경농업인연합회는 요리 시연회와 친환경 양파 원하는 만큼 담아가기, 사은품 증정 등 풍성한 오픈 기념 이벤트를 선착순으로 진행한다.

먼저 '셰프 초청 로컬푸드 요리 시연회'는 셰프가 경기 우수 농산물과 고품질 친환경 인증 식재료를 활용해 즉석에서 건강 요리를 선보이며 조리된 음식을 한입에 먹기 좋은 핑거푸드로 만들어 제공하는 시식회로 방문객에게 즐거움을 선사할 예정이다.

개장일부터 6월 22일까지 2주간 진행되는 '회원 한정 30% 특별 할인 행사'는 직매장 회원으로 가입한 고객에 한해 신선채소와 과일, 가공식품 등 매장 내 품목을 30% 할인된 가격에 제공한다. 올해 말까지 구매가격의 5%를 탄소중립 포인트로 적립할 수 있다.

한편 8일 오전 10시 반부터 진행될 예정인 개장식에서 경기도담뜰 로컬푸드 직매장은 로컬푸드를 활용한 사회적 가치 실현을 위해 수원공유냉장고와 '기후먹거리실천 업무협약(MOU)'을 체결한다.

협약에 따라 경기도담뜰 로컬푸드 직매장내에서 판매되는 농특산물 일부를 수원공유냉장고에 기증하게 된다. 수원공유냉장고는 수원 시민 누구나 음식을 넣고, 또 필요한 사람은 무료로 가져갈 수 있게 만든 '음식 나눔 공동 냉장고'다.

가정이나 가게에서 남는 안전한 먹거리(채소, 과일, 반찬, 빵, 음료 등)를 냉장고에 넣어두면 경제적으로 어려운 이웃이나 필요한 주민들이 자유롭게 가져가서 활용하는 방식이다.

'경기도담뜰 로컬푸드 직매장'은 월요일부터 토요일까지 운영되며(일요일 휴무) 운영 시간은 오전 8시부터 오후 8시까지다.

1141world@newspim.com