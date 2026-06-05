"여행하고 혜택도 받고"…금산군, 체험형 '힐링 미션투어' 운영

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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군이 관광객의 체류시간을 늘리고 지역 상권 소비를 유도하기 위해 참여형 관광 프로그램인 '금산 힐링여행 미션투어'를 운영한다. 관광과 소비를 연계해 생활인구를 늘리고 지역경제에 활력을 불어넣겠다는 취지다.

금산군은 관광객이 직접 여행 코스를 설계하고 다양한 미션을 수행하며 혜택을 받을 수 있는 '금산 힐링여행 미션투어'를 운영하고 있다고 5일 밝혔다.

금산군청 전경. [사진=뉴스핌 DB]

이번 프로그램은 기존 패키지형 관광에서 벗어나 여행자가 원하는 일정과 방문지를 자유롭게 선택할 수 있는 체험형 관광 콘텐츠다. 참가자는 금산 곳곳을 여행하며 인증 미션을 수행하고 일정 요건을 충족하면 여행 지원금과 리워드를 받을 수 있다.

참여를 희망하는 관광객은 금산 힐링여행 미션투어 공식 홈페이지에 접속해 여행 일정과 참가 신청을 사전 등록한 뒤 금산을 방문해 미션을 수행하면 된다.

주요 미션은 월영산 출렁다리, 보석사, 금산산림문화타운 등 대표 관광지 방문 인증을 비롯해 지역 음식점과 카페 이용, 숙박시설 이용, 인삼·약초 등 특산품 구매 등으로 구성됐다.

참가자는 여행 과정에서 촬영한 인증 사진과 영수증 등을 홈페이지에 제출하면 확인 절차를 거쳐 소정의 여행 경비와 리워드를 받을 수 있다.

특히 지역 음식점과 카페, 숙박업소 등 소상공인 업소 이용을 필수 미션에 포함해 관광객 소비가 지역 상권으로 이어질 수 있도록 설계했다. 이를 통해 관광 활성화와 지역경제 회복이라는 두 가지 효과를 동시에 기대하고 있다.

군은 이번 프로그램을 통해 월영산 출렁다리의 수려한 경관과 천년고찰 보석사, 금산산림문화타운 등 지역 대표 관광자원을 널리 알리고, 세계중요농업유산으로 등재된 금산 인삼의 가치와 매력을 체험할 수 있는 기회를 제공할 계획이다.

금산 힐링여행 미션투어는 예산 소진 시까지 상시 운영되며 자세한 참여 방법과 세부 조건은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

군 관계자는 "금산은 자연과 역사, 인삼 문화가 어우러진 힐링 관광지"라며 "많은 관광객이 미션투어를 통해 금산만의 숨은 매력을 발견하고 특별한 여행 추억과 혜택을 함께 누리길 바란다"고 말했다.

gyun507@newspim.com