수요일·음력 4월25일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 10일(수요일·음력 4월25일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 불타는 그 입술을 다시 볼 수 있겠다.
72년생 : 사람을 얻어 성공하겠다.
84년생 : 멈추었던 일을 시작하겠다.
96년생 : 준비한 대로 성과가 나타난다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 하던 일을 멈출 수 있겠다.
73년생 : 미루어 놓았던 꿈이 이루어진다.
85년생 : 어제의 꿈이 오늘의 현실이겠다.
97년생 : 기회를 잡아야 하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 그냥 기다리면 좋은 일이 생기겠다.
74년생 : 상상을 좀 더 깊고 크게 하면 좋겠다.
86년생 : 오랫동안 소망했던 꿈이 이루어지겠다.
98년생 : 넉넉하게 투자하는 것이 좋겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 더 세게 밀고 가는 것이 좋겠다.
75년생 : 자신의 양심을 지키는 것이 좋겠다.
87년생 : 논두렁 정기가 힘을 발휘하겠다.
99년생 : 자신만의 색깔을 내는 것이 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 큰 사업으로 발전할 수 있겠다.
76년생 : 처음부터 다시 시작하는 마음을 가져야 하겠다.
88년생 : 야심 차게 새로운 일을 시작하겠다.
00년생 : 생각하지 못한 기쁜 소식이 오겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 자신을 믿고 가는 것이 좋겠다.
77년생 : 밀어붙이는 것이 좋겠다.
89년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
01년생 : 예상 밖 이익이 생기겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 소신을 지키는 것이 좋겠다.
78년생 : 남을 따라갈 일은 하지 않는 것이 좋겠다.
90년생 : 세간의 주목을 받겠다.
02년생 : 달콤한 사랑을 속삭이는 일을 만나겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 꿀 같은 일을 시작하겠다.
79년생 : 신중하게 결정하는 것이 좋겠다.
91년생 : 어려움을 즐겨야 성공할 수 있겠다.
03년생 : 다시 뛰는 사랑을 만날 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 지갑에 돈이 가득 차겠다.
80년생 : 관공서로부터 좋은 소식이 있겠다.
92년생 : 희망이 현실로 되겠다.
04년생 : 그 사람을 그리워하며 애를 태우겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 복 들어오니, 받을 준비를 해야 하겠다.
81년생 : 겉으로 남고 속으로 손해를 보겠다.
93년생 : 생각보다 남는 것이 크겠다.
05년생 : 사랑의 발자국을 끝없이 남길 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 결과가 매우 좋겠다.
82년생 : 하는 일마다 번성하겠다.
94년생 : 믿고 함께 하면 큰 이익이 생기겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 하는 일마다 성사되겠다.
83년생 : 멀리 보고 투자하는 것이 좋겠다.
95년생 : 작은 것에 일희일비할수록 수렁이겠다.