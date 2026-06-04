AI数据中心投资带动存储需求 三星电子巩固NAND龙头地位

纽斯频通讯社首尔6月4日电 受人工智能（AI）数据中心投资持续增长以及存储芯片价格上涨带动，全球NAND闪存市场今年第1季度创历史新高。韩国三星电子凭借企业级固态硬盘（eSSD）优势，继续稳居全球市场首位。

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市场研究机构Counterpoint Research 4日发布的数据显示，今年第1季度全球NAND闪存市场销售额约为460亿美元，创历史最高纪录，同比增长3.5倍，环比增长约90%。

三星电子以29%的市场份额位居全球NAND闪存市场第一。分析认为，随着全球加快AI数据中心建设，企业级固态硬盘需求快速增长，成为推动市场扩张的重要动力，三星电子由此获得显著收益。

报告显示，今年第1季度企业级SSD销售额占全球NAND市场总销售额的43%，预计这一比例到今年年底将超过60%。

与此同时，中国存储芯片企业长江存储的快速发展也引发市场关注。数据显示，该企业市场份额由一年前的8%提升至13%，销售额同比增长445%。

分析指出，若长江存储未来通过首次公开募股（IPO）获得大规模融资，其研发投入和产能扩张能力有望进一步增强，全球存储芯片市场竞争将更加激烈。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社