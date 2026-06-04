전남도 '이달의 전통주' 진도홍주38 선정...지초 뿌리 활용

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 6월 '이달의 전통주'로 진도홍주38을 선정했다.

전남도는 대대로영농조합법인이 생산한 '진도홍주38'을 6월 대표 전통주로 뽑았다고 4일 밝혔다.

진도홍주38. [사진=전남도] 2026.06.04 ej7648@newspim.com

진도홍주38은 진도 자생 지초 뿌리를 사용해 붉은 색과 은은한 향을 구현한 제품이다.

기존 진도홍주가 높은 도수와 묵직한 풍미가 특징인 반면 이 제품은 일정 기간 숙성 후 재증류 공법을 적용해 도수를 낮추고 부드러운 맛을 강조했다.

음용 방식도 다양하다. 원액 그대로 마시거나 얼음을 더해 즐길 수 있으며 맥주와 혼합한 '일출주', 사이다를 곁들인 '한마음주' 등으로 활용 가능하다.

진도홍주38은 전남도지사 품질인증과 국립농산물품질관리원 지리적표시 인증, ISO 22000 인증 등을 받아 품질과 안전성을 확보했다.

박상미 전남도 농식품유통과장은 "전통성과 현대적 감각을 갖춘 전남 대표 전통주"라며 "소비자 접점 확대를 위해 브랜드 가치를 높이겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com