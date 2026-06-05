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백만장자는 몰려오는데… 마이애미 중산층은 왜 탈출하나

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AI 핵심 요약

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  • 최근 몇 년 사이 마이애미는 팬데믹 이후 유입된 고소득층과 금융·테크 자본에 힘입어 미국 대표 글로벌 금융 허브로 급부상했다.
  • 그러나 부유층 집중과 부동산 고급화로 주거비와 운영비가 급등하면서 중산층·청년·서비스 노동자가 도시를 떠나고 노동력 공급망이 흔들리고 있다.
  • 이는 샌프란시스코 등 슈퍼스타 도시와 같은 구조적 리스크로, 한국 강남 등에도 시사점을 주며 부동산 투자는 자산 가격보다 운영비 구조와 임대 수요 지속 가능성을 함께 봐야 한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

최근 몇 년 사이 마이애미는 미국에서 가장 극적으로 변한 도시 가운데 하나가 됐습니다. 팬데믹 이후 뉴욕과 시카고, 캘리포니아 등지의 고소득 전문직과 금융 엘리트들이 대거 유입되면서, 마이애미는 단순한 휴양 도시를 넘어 새로운 글로벌 금융 허브로 빠르게 부상하고 있습니다. 헤지펀드와 자산운용사, 테크 창업자들이 잇따라 거점을 옮기고, 원격 근무가 가능해진 고소득층은 따뜻한 기후와 플로리다주의 소득세 면제 혜택, 기업 친화적 규제 환경을 찾아 남하했습니다. 실제로 최근 10년 사이 마이애미의 백만장자 수는 약 94% 증가하며 미국 주요 도시 가운데 가장 빠른 수준의 부의 집중 현상을 기록했습니다.

도시의 외형도 완전히 달라졌습니다. 과거 낙후된 창고지대였던 디자인 디스트릭트에는 명품 브랜드 부티크와 고급 갤러리, 미쉐린 레스토랑이 들어섰고, 브릭컬 금융지구의 초고층 빌딩에는 초청회원제 프라이빗 클럽이 문을 열었습니다. 두바이와 마드리드에 진출했던 글로벌 럭셔리 레스토랑 브랜드들이 마이애미를 미국 시장 진출의 첫 거점으로 선택하고 있으며, 100만 달러 이상 고가 주택 거래 증가율은 일반 주택 시장을 크게 웃돌고 있습니다. 부동산 세수 역시 수년 만에 60% 이상 급증하면서 도시 재정 또한 점점 더 고가 자산 시장의 흐름에 의존하는 구조로 재편되고 있습니다. 도시의 번영이 특정 계층의 자산 가치 상승에 과도하게 연동되는 현상이 나타나고 있는 것입니다.

글로벌PMC 김용남 대표

표면적으로만 보면 마이애미는 성공한 도시처럼 보입니다. 그러나 바로 그 화려함의 이면에서 예상 밖의 역설이 나타나고 있습니다. 부유층은 몰려오는데 정작 이 도시를 지탱해 온 중산층과 젊은 전문직, 서비스 노동자들은 떠나고 있기 때문입니다. 마이애미-데이드 카운티 전체 가구의 절반 이상이 소득의 30% 이상을 주거비로 지출하는 '비용 과부담(cost-burdened)' 상태에 놓여 있으며, 중저소득 임차 가구를 위한 주택 공급 부족도 심각한 수준입니다. 임대료뿐 아니라 보험료와 공용관리비, 재산세까지 동시에 급등하면서 이 도시에서 평범하게 살아가는 비용 자체가 빠르게 치솟고 있습니다.

실제로 최근 조사에서는 마이애미가 미국 주요 대도시 가운데 순유출 비율이 가장 높은 도시 가운데 하나로 나타났습니다. 외부에서 유입되는 사람들의 평균 소득은 떠나는 사람들의 소득을 크게 웃돌지만, 기존 거주민들은 더 이상 도시 생활비를 감당하지 못한 채 외곽이나 타주로 이동하고 있습니다. 일부 서비스 노동자들은 왕복 두 시간 이상의 장거리 통근을 감수하고 있으며, 레스토랑 사업자들이 직원용 임대주택을 직접 확보하는 사례까지 등장하고 있습니다. 이는 단순한 생활 불편이 아니라 도시 운영의 핵심 기반인 노동력 공급망 자체가 흔들리고 있다는 의미입니다.

이 갈등이 얼마나 첨예한지를 보여주는 사례가 최근 불거졌습니다. 미국에서 집값이 가장 비싼 동네로 꼽히는 피셔 아일랜드에서 100년 된 항만 연료 터미널을 허물고 펜트하우스 가격이 수천만 달러에 달하는 초고가 콘도 타워를 세우려는 개발 계획이 추진되면서, 크루즈선사와 항만 노동자, 지역 소상공인들이 강하게 반발하고 나선 것입니다. 마이애미-데이드 카운티는 수용권 발동까지 검토하며 개입했고, 시위대가 외친 "마이애미는 찬성, 억만장자는 반대(Miami Yes, Billionaires No)"라는 구호는 부동산 자본이 도시의 공공 기능과 기초 인프라까지 잠식하는 현실을 적나라하게 보여줍니다. 이는 단순한 개발 분쟁을 넘어, 글로벌 자본과 도시 기반 인프라가 충돌하는 시대를 상징적으로 보여주는 사건입니다.

한 경제학자가 "마이애미는 새로운 샌프란시스코가 되고 있다"고 평가한 것도 같은 맥락입니다. 도시의 번영이 오히려 주거 감당성을 무너뜨리며 중산층을 밀어내는 구조, 즉 이른바 '슈퍼스타 도시(superstar city)' 현상의 전형이 완성되고 있다는 뜻입니다. 샌프란시스코와 런던, 두바이 역시 비슷한 흐름을 경험했습니다. 사업주가 직원 주거를 직접 해결해야 하고, 서비스 인력이 매일 두 시간 이상 통근하는 구조는 장기적으로 도시 서비스의 질을 떨어뜨리고, 결국 도시 경쟁력을 약화시키는 구조적 리스크로 작용할 수 있습니다.

한국 투자자들에게도 이는 중요한 시사점을 던집니다. 현재 마이애미의 럭셔리 콘도와 워터프론트 자산은 여전히 강한 글로벌 자본 유입의 수혜를 받고 있습니다. 그러나 자산 가격 상승만 보고 접근하기에는 구조적 변화의 속도가 너무 빠릅니다. 최근 플로리다 지역에서는 기후 리스크 확대와 허리케인 피해 증가로 보험료가 급등하고 있으며, 고급 콘도를 중심으로 공용관리비와 유지 비용 역시 빠르게 상승하고 있습니다. 여기에 재산세와 인건비 부담까지 겹치면서 자산 가격 상승과 별개로 실제 수익성은 오히려 악화되는 사례도 늘어나고 있습니다.

서울 강남과 용산, 한남동 일대에서도 고급화에 따른 주거비 상승과 인구 구조 변화가 점차 나타나고 있다는 점에서, 마이애미의 사례는 결코 먼 나라 이야기가 아닙니다.

앞으로의 글로벌 부동산 투자에서 중요한 것은 단순히 얼마나 비싸게 팔릴 것인가가 아닙니다. 그 도시의 실질 운영비 구조와 임대 수요의 지속 가능성을 함께 살펴봐야 합니다. 특히 중산층과 서비스 노동자를 계속 품을 수 있는 주거 인프라의 회복 탄력성을 갖추고 있는지, 그리고 상승하는 운영비를 감당하면서도 안정적인 순운영소득(NOI)을 유지할 수 있는지가 자산의 장기 가치와 투자 성과를 결정하는 핵심 변수가 될 것입니다.



*김용남 대표이사 사장은 대한민국 1위 중소형 빌딩 자산관리 및 해외부동산 투자자문 기업 글로벌PMC(주)를 2004년 설립한 이후, 빌딩 매입부터 운영관리·매각에 이르는 전 과정을 직접 설계하고 실행하며 시장의 기준을 만들어온 부동산 전문가다. 부동산학 박사(PhD)로서 CCIM·FRICS·CPM·SIOR 등 국제 공인 자격을 보유하고 있으며, CCIM Institute Region 13(한국·일본·대만 총괄) 차기 회장(2028년 취임 예정)으로 선출돼 국제 무대에서도 한국 상업용 부동산 산업의 위상을 높이고 있다. 글로벌PMC는 세계적인 상업용 부동산 네트워크 CORFAC International￼의 국내 유일 회원사로서 미국·일본·유럽 시장을 아우르는 글로벌 투자자문 서비스를 제공하고 있다.

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