계룡~논산 우회도로 완전 개통…대전국토청, 중부권 교통망 확충

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 계룡시와 논산시를 연결하는 국도대체우회도로가 8년 만에 전 구간 개통되면서 충남 중부권 교통 여건이 크게 개선될 전망이다.

대전지방국토관리청은 계룡시 국도대체우회도로(연산~두마) 건설공사 구간 가운데 미개통 상태였던 5.5㎞ 구간을 5일 오전 7시부터 개통한다고 4일 밝혔다.

송정육교 전경. [사진=대전지방국토관리청] 2026.06.04 gyun507@newspim.com

이번 개통 구간은 논산시 연산면 송정리 연산교차로에서 계룡시 두마면 왕대리 계룡산단교차로까지 이어지는 구간이다. 앞서 지난해 말 3.0㎞ 구간이 우선 개통된 데 이어 이번 잔여 구간 개통으로 총연장 8.5㎞ 전 구간이 완성됐다.

연산~두마 국도대체우회도로는 도심 교통량을 분산하고 원활한 차량 흐름을 확보하기 위해 추진된 사업으로, 총사업비 2195억원이 투입됐다. 왕복 4차로 규모로 조성됐으며 2018년 착공 이후 약 8년 만에 사업이 마무리됐다.

도로가 개통되면 호남고속도로 계룡나들목(IC)과 계룡산업단지가 직접 연결돼 물류 이동 시간이 단축되고 운송 비용 절감 효과도 기대된다. 또 논산과 계룡, 대전을 잇는 광역 교통 접근성이 향상돼 지역 간 이동 편의와 경제활동 활성화에도 도움이 될 것으로 전망된다.

대전지방국토관리청은 공사 기간 동안 건설자재 수급 불안 등 여러 어려움이 있었지만 관계기관 협조와 주민들의 이해 속에 사업을 마무리할 수 있었다고 설명했다.

이상일 대전지방국토관리청장은 "계룡 국도대체우회도로 전 구간 개통은 충남 중부권 교통체계 개선의 중요한 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 안전하고 쾌적한 도로 환경을 유지할 수 있도록 지속적으로 관리해 나가겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com