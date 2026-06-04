박완수 경남지사 "민생행정·미래신산업 육성 총력"

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간부회의서 도정 주요현안 점검

도정 운영 방향 구체적 계획 공유

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 재선에 성공한 박완수 경남지사가 민생 안정과 미래 신산업 육성, 기후위기 대응을 향후 도정의 핵심 과제로 제시했다.

박 지사는 4일 오전 경남도청에서 선거운동 복귀 후 첫 간부회의를 열고 도정 주요 현안을 점검하며 향후 운영 방향을 공유했다.

재선에 성공한 박완수 경남지사(가운데)가 4일 오전 도정에서 간부회의를 주재하고 있다.[사진=경남도] 2026.06.04

박 지사는 이날 '건전재정 기반 민생 행정', '미래 신산업 육성', '기후위기 대응 행정 혁신'을 주요 추진 방향으로 제시하고 전 부서의 대응을 주문했다.

우선 최근 완료된 도민 생활지원금 지급과 관련해 재정 운영 성과를 점검했다. 박 지사는 "추가 채무 없이 지원금을 지급한 것은 재정 운영의 효율성에 기반한 결과"라며 "민생 안정 정책을 지속적으로 추진해야 한다"고 강조했다.

산업 분야에서는 기존 주력산업 경쟁력 강화와 함께 미래 성장동력 확보를 병행해야 한다고 밝혔다. 특히 피지컬 인공지능(AI), 소형모듈원자로(SMR), 콘텐츠·소프트웨어 산업을 핵심 분야로 제시하며 산업 생태계 조성과 기반 확충을 지시했다.

기후위기 대응과 관련해서는 선제적 행정 전환을 언급했다. 박 지사는 "폭염 등 기후 변화가 사회 전반의 위험요인으로 확대되고 있다"면서 "취약계층 보호를 포함한 여름철 종합대책 마련해야 한다"고 주문했다.

이어 사후 대응 중심에서 벗어난 능동적 대응 체계 구축 필요성을 강조했다.

박 지사는 "선거 과정에서 수렴된 도민 의견을 도정에 반영하겠다"며 "공직자들이 지역 발전과 도민 삶 개선에 집중해 행정 혁신에 나서야 한다"고 말했다.

news2349@newspim.com