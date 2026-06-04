[2026 민심 부울경] 김철훈 영구청장 당선인 "통합과 소통의 구청장 되겠다'

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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 김철훈 더불어민주당 부산 영도구청장 당선인은 4일 "다시 한번 영도를 위해 일할 기회를 주신 구민 여러분의 깊은 뜻을 가슴 깊이 새기겠다"고 말했다.

김 당선인은 이날 당선 소감문을 통해 "침체된 영도를 다시 살리고, 중단 없는 영도 발전을 이끌어내라는 위대한 영도구민의 승리이자 준엄한 명령임을 잘 알고 있다"고 밝혔다.

김철훈 더불어민주당 부산 영도구청장 당선인[사진=김철훈 후보 선거캠프] 2026.06.01

그는 "지난 4년 동안 삶의 현장에서 주민 여러분과 소통하며 다짐하고 또 다짐했다"며 "선거 과정에서 주신 쓴소리도, 따뜻한 격려의 말씀도 모두 영도 발전의 귀한 밑거름으로 삼겠다"고 강조했다.

그러면서 "선의의 경쟁을 펼쳐주신 안성민, 김기재 두 후보님께도 심심한 위로와 감사의 인사드린다"며 "두 분이 보여주신 영도를 향한 사랑과 비전 역시 영도 도약의 자양분으로 삼아 구정에 소중히 녹여내겠다"고 약속했다.

이어 "이제 반목과 갈등을 넘어 오직 영도의 미래와 주민의 행복만을 바라보는 '통합과 소통의 구청장'이 되겠다"며 "약속드렸던 공약들은 반드시 지킬 수 있도록 땀과 열정을 바치겠다"고 다짐했다.

또 "지역 경제를 살리고 양질의 일자리를 만들어, 청년과 어르신이 더불어 함께 사는 영도를 만들겠다"며"

대한민국을 넘어 세계로 나아가는 '해양수도 중심 영도 완성'의 소임을 반드시 완수하겠다"고 강조했다.

김 당선인은 "이제 영도의 새로운 변화와 도전은 시작되었다"며 "구민의 눈높이에 맞춰 소통하는 진정한 '구민의 구청장'이 될 것을 엄숙히 다짐한다"고 전했다.

news2349@newspim.com