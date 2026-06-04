클로즈 유어 아이즈, 첫 캐나다 투어 성료…10월 북미 투어

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 클로즈 유어 아이즈가 글로벌 행보를 이어가고 있다.

4일 소속사 언코어에 따르면 클로즈 유어 아이즈 최근 '비욘드 유어 아이즈(BEYOND YOUR EYES)'의 첫 번째 캐나다 투어 콘서트를 통해 토론토, 몬트리올, 밴쿠버 등 3개 도시를 방문해 현지 팬들과 만났다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 클로즈유어아이즈. [사진=언코어] 2026.06.04 alice09@newspim.com

이번 투어는 클로즈 유어 아이즈가 데뷔 후 처음으로 캐나다 팬들과 만난 자리로 의미를 더했다.

캐나다 투어의 열기를 이어온 클로즈 유어 아이즈는 홍콩에서도 현지 팬들의 뜨거운 환호와 떼창 속에 한층 성장한 퍼포먼스와 다채로운 구성으로 공연장을 뜨겁게 달궜다.

첫 캐나다 투어와 홍콩 콘서트를 통해 글로벌 팬덤의 성장세를 확인한 클로즈 유어 아이즈는 오는 10월 북미 투어를 앞두고 있다. 글로벌 무대로 활동 영역을 넓혀가고 있는 이들이 또 어떤 모습으로 팬들과 만날지 관심이 모인다.

특히 지난달 14일에는 '포즈(POSE, Spanish Ver.)'을 발매하며 스페인어권 팬들과의 접점을 넓혔다. 다국어 음원 발매와 해외 공연 등으로 전 세계 팬들과의 소통을 지속적으로 확대하고 있는 만큼 앞으로의 행보에도 기대가 집중되고 있다.

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