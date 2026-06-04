[2026 민심 경기]최원용 평택시장 당선인 "시민 삶의 질 향상으로 보답"약속

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 최원용 평택시장 당선인은 4일 당선 인사말을 통해 "평택시민 여러분께 진심으로 감사드린다"며 지지와 성원에 대한 고마움을 전했다.

또한 "함께 경쟁한 차화열 후보에게도 존중과 감사한 마음도 전한다"고 밝혔다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 최원용 당선인과 배우자가 시민들에게 사랑합니다란 감사의 뜻을 전하고 있다.2026.06.04 krg0404@newspim.com

이날 최 당선인은 "저를 지지해 주신 분들은 물론 다른 선택을 하신 시민의 뜻도 똑같이 소중히 받들겠다"며 "평택시장은 평택 시민 모두의 삶을 책임지는 자리"라고 말했다.

이어 "이번 선거 결과를 개인의 승리가 아닌 평택의 성장을 시민의 행복으로 이어가라는 당부의 뜻을 알겠다"며 "선거는 끝났지만 평택의 다음 30년은 이제 시작인 만큼 약속은 꼭 말이 아닌 결과로 증명하겠다"고 약속했다.

특히 최 당선인은 선거 기간 동안 시민들이 호소한 생활 불편을 언급하며 "평택이 성장한 만큼 시민의 삶도 실제로 나아져야 한다"며 "선거 기간동안 제기한 문제에 대해 반드시 좋은 결과로 보여드리겠다"고 말했다.

그러면서 최 당선인은 "그동안 약속한 교통과 주차 문제가 해결돼 출퇴근과 등하굣길이 편안한 도시, 아이를 키우기 좋은 교육·돌봄 환경이 마련된 도시, 반도체를 비롯한 첨단산업의 성장이 골목상권과 시민 일자리로 돌아오는 도시를 만들겠다"며 고개숙여 감사의 뜻을 전했다.

최원용 당선인은 오전 7시 50분 기준 투표수 27만6354표 중 59.75%인 16만2571표를 얻어 40.24%인 10만9471표를 얻은 국민의힘 차화열 후보를 5만3100표 차이로 누르고 당선됐다. 무효 투표수는 4312표, 개표율은 99.89%다.

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