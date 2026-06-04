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[2026 민심 전남광주] 광역의원 당선인 명단

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AI 핵심 요약

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  • 전남·광주 지역에서 더불어민주당을 중심으로 광역·기초의원 출신 인사들이 대거 공천됐다.
  • 광주 5개 구와 목포·순천·여수·나주 등 시지역에 시의원·도의원·정당인들이 선거구별 후보로 나섰다.
  • 강진·장흥·해남 등 군 단위와 비례대표에는 진보당·조국혁신당·국민의힘 소속 후보도 일부 포함됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

※ 정당명 약칭 : 더불어민주당 = 민 / 국민의힘 = 국 / 조국혁신당 = 혁 / 진보당 = 진 / 개혁신당 = 신 / 기본소득 = 기 / 사회민주당 = 사/ 정의당 = 정/ 자유와 혁신 = 자 / 무소속 = 무

◇ 광주 동구

▲ 동구1 = 홍기월(민·65·시의원)

▲ 동구2 = 노진성(민·33·정당인)

◇ 광주 남구

▲ 남구1 = 강원호(민·58·자영업)

▲ 남구1 = 노소영(민·52·구의원)

▲ 남구1 = 임미란(민·60·시의원)

▲ 남구2 = 박상길(민·56·구의원)

◇ 광주 서구

▲ 서구1 = 강수훈(민·42·시의원)

▲ 서구2 = 오미섭(민·57·구의원)

▲ 서구3 = 고경애(민·66·구의원)

▲ 서구4 = 심철의(민·52·시의원)

◇ 광주 북구

▲ 북구1 = 김건안(민·60·구의원)

▲ 북구1 = 박수민(민·41·정당인)

▲ 북구1 = 이숙희(민·57·구의원)

▲ 북구1 = 안평환(민·57·시의원)

▲ 북구2 = 윤민호(진·55·정당인)

▲ 북구2 = 임종국(민·47·구의원)

▲ 북구2 = 허석진(민·62·정당인)

▲ 북구3 = 조석호(민·65·시의원)

◇ 광주 광산구

▲ 광산구1 = 한귀례(민·58·사업)

▲ 광산구2 = 이영순(민·67·정당인)

▲ 광산구3 = 박필순(민·51·시의원)

▲ 광산구3 = 이영훈(민·54·정당인)

▲ 광산구3 = 최경미(진·59·돌봄노동자)

▲ 광산구4 = 이귀순(민·47·시의원)

◇ 나주시

▲ 나주1 = 이재창(민·65·정당인)

▲ 나주2 = 최명수(민·68·도의원)

▲ 나주3 = 양순봉(민·62·정당인)

◇ 광양시

▲ 광양1 = 임형석(민·48·도의원)

▲ 광양2 = 강정일(민·62·도의원)

▲ 광양3 = 서영배(민·53·정당인)

▲ 광양4 = 김장권(민·46·사업)

◇ 목포시

▲ 목포1 = 최선국(민·52·도의원)

▲ 목포2 = 강성찬(민·29·정당인)

▲ 목포3 = 박문옥(민·49·도의원)

▲ 목포4 = 최정훈(민·57·도의원)

▲ 목포5 = 전경선(민·61·정당인)

◇ 순천시

▲ 순천1 = 오행숙(민·65·시의원)

▲ 순천2 = 한춘옥(민·61·도의원)

▲ 순천3 = 김정희(민·57·도의원)

▲ 순천4 = 김미연(민·60·시의원)

▲ 순천5 = 김진남(민·45·도의원)

▲ 순천6 = 신민호(민·58·도의원)

▲ 순천7 = 정희선(민·44·정당인)

▲ 순천8 = 김영진(민·53·시의원)

◇ 여수시

▲ 여수1 = 최동익(민·57·도의원)

▲ 여수2 = 서대현(민·64·도의원)

▲ 여수3 = 강문성(민·60·도의원)

▲ 여수4 = 주연창(민·58·정당인)

▲ 여수5 = 문갑태(민·55·시의원)

▲ 여수6 = 이석주(민·41·시의원)

◇ 강진군

▲ 강진1 = 강광석(진·55·농업) 

◇ 곡성군

▲ 곡성1 = 진호건(민·47·도의원)

◇ 구례군

▲ 구례1 = 김송식(민·63·정당인)

◇ 고흥군

▲ 고흥1 = 송형곤(민·62·도의원)

▲ 고흥2 = 박선준(민·47·도의원)

◇ 담양군

▲ 담양1 = 박준엽(민·40·군의원)

▲ 담양2 = 김명우(민·57·농업인)

◇ 무안군

▲ 무안1 = 고성석(민·44·정당인)

▲ 무안2 = 이정운(민·67·정당인)

◇ 보성군

▲ 보성1 = 임용민(민·49·군의원)

▲ 보성2 = 강경윤(민·59·농업인)

◇ 영암군

▲ 영암1 = 이행도(민·44·농축산업)

▲ 영암2 = 손남일(민·57·도의원)

◇ 영광군

▲ 영광1 = 박원종(민·40·도의원)

▲ 영광2 = 김강헌(민·70·군의원)

◇ 장성군

▲ 장성1 = 김수권(민·56·정당인)

▲ 장성2 = 정기성(민·48·사업)

◇ 장흥군

▲ 장흥1 = 박형대(진·55·도의원)

▲ 장흥2 = 윤명희(민·65·도의원)

◇ 완도군

▲ 완도1 = 박재선(민·52·군의원)

▲ 완도2 = 조인호(민·61·군의원)

◇ 진도군

▲ 진도1 = 이현명(민·49·군의원)

◇ 신안군

▲ 신안1 = 김문수(민·68·정당인)

▲ 신안2 = 최미숙(민·67·정당인)

◇ 함평군

▲ 함평1 = 모정환(민·55·도의원)

◇ 화순군

▲ 화순1 = 하성동(민·61·군의원)

▲ 화순2 = 류기준(민·57·도의원)

◇ 해남군

▲ 해남1 = 김성일(민·60·도의원)

▲ 해남2 = 박성재(민·65·도의원)

◇ 비례대표

▲ 비례대표 = 문애준(민·58·사회복지사)

▲ 비례대표 = 박민영(민·34·정당인)

▲ 비례대표 = 박은정(민·48·정당인)

▲ 비례대표 = 박진한(민·39·정당인)

▲ 비례대표 = 박정선(민·57·자영업)

▲ 비례대표 = 박만(민·47·은행원)

▲ 비례대표 = 신연순(진·51·노동자)

▲ 비례대표 = 서영미(혁·57·정당인)

▲ 비례대표 = 이순화(민·64·정당인)

▲ 비례대표 = 이은정(민·56·농업인)

▲ 비례대표 = 이오숙(국·54·자영업)

▲ 비례대표 = 장성해(혁·33·협동조합 이사)

 

 

ej7648@newspim.com

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한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
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'대구 달성' 이진숙 당선 확실 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거 대구 달성군에서 이진숙 국민의힘 후보의 당선이 확실한 것으로 전망됐다. 1961년생으로 올해 64세인 이 후보는 경북대학교 영어교육학과를 졸업하고 서강대학교 언론대학원에서 언론학 석사 학위를 받은 언론인 출신이다. 이 후보는 1987년 MBC 기자로 입사했다. 최초의 여성 종군기자로 이름을 알렸으며, 이후 대전MBC 사장을 역임하는 등 언론계에서 굵직한 커리어를 쌓아왔다. 이 후보는 윤석열 정부에서 방송통신위원회 위원장으로 발탁되며 정권의 핵심 인사로 주목받았다. 방통위원장 재임 시절 공영방송 개혁 등을 추진하며 보수 진영의 강력한 지지를 받았다. 이번 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 '보수의 심장'이자 박근혜 전 대통령의 정치적 고향인 대구 달성군에 국민의힘 후보로 전략 공천돼 출마했다. 이 후보는 선거 운동 기간 내내 높은 인지도를 바탕으로 대구 달성군의 정권 심판론을 차단하고 지역 표심을 빠르게 흡수해 왔다. 당선이 확실시됨에 따라 이 후보는 언론계와 행정부를 거쳐 국회의원으로서 여의도 정계에 교두보를 마련하게 됐다. allpass@newspim.com 2026-06-04 00:20

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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