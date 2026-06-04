[2026 민심 전남광주] 광역의원 당선인 명단

AI 핵심 요약beta
- 전남·광주 지역에서 더불어민주당을 중심으로 광역·기초의원 출신 인사들이 대거 공천됐다.
- 광주 5개 구와 목포·순천·여수·나주 등 시지역에 시의원·도의원·정당인들이 선거구별 후보로 나섰다.
- 강진·장흥·해남 등 군 단위와 비례대표에는 진보당·조국혁신당·국민의힘 소속 후보도 일부 포함됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
※ 정당명 약칭 : 더불어민주당 = 민 / 국민의힘 = 국 / 조국혁신당 = 혁 / 진보당 = 진 / 개혁신당 = 신 / 기본소득 = 기 / 사회민주당 = 사/ 정의당 = 정/ 자유와 혁신 = 자 / 무소속 = 무
◇ 광주 동구
▲ 동구1 = 홍기월(민·65·시의원)
▲ 동구2 = 노진성(민·33·정당인)
◇ 광주 남구
▲ 남구1 = 강원호(민·58·자영업)
▲ 남구1 = 노소영(민·52·구의원)
▲ 남구1 = 임미란(민·60·시의원)
▲ 남구2 = 박상길(민·56·구의원)
◇ 광주 서구
▲ 서구1 = 강수훈(민·42·시의원)
▲ 서구2 = 오미섭(민·57·구의원)
▲ 서구3 = 고경애(민·66·구의원)
▲ 서구4 = 심철의(민·52·시의원)
◇ 광주 북구
▲ 북구1 = 김건안(민·60·구의원)
▲ 북구1 = 박수민(민·41·정당인)
▲ 북구1 = 이숙희(민·57·구의원)
▲ 북구1 = 안평환(민·57·시의원)
▲ 북구2 = 윤민호(진·55·정당인)
▲ 북구2 = 임종국(민·47·구의원)
▲ 북구2 = 허석진(민·62·정당인)
▲ 북구3 = 조석호(민·65·시의원)
◇ 광주 광산구
▲ 광산구1 = 한귀례(민·58·사업)
▲ 광산구2 = 이영순(민·67·정당인)
▲ 광산구3 = 박필순(민·51·시의원)
▲ 광산구3 = 이영훈(민·54·정당인)
▲ 광산구3 = 최경미(진·59·돌봄노동자)
▲ 광산구4 = 이귀순(민·47·시의원)
◇ 나주시
▲ 나주1 = 이재창(민·65·정당인)
▲ 나주2 = 최명수(민·68·도의원)
▲ 나주3 = 양순봉(민·62·정당인)
◇ 광양시
▲ 광양1 = 임형석(민·48·도의원)
▲ 광양2 = 강정일(민·62·도의원)
▲ 광양3 = 서영배(민·53·정당인)
▲ 광양4 = 김장권(민·46·사업)
◇ 목포시
▲ 목포1 = 최선국(민·52·도의원)
▲ 목포2 = 강성찬(민·29·정당인)
▲ 목포3 = 박문옥(민·49·도의원)
▲ 목포4 = 최정훈(민·57·도의원)
▲ 목포5 = 전경선(민·61·정당인)
◇ 순천시
▲ 순천1 = 오행숙(민·65·시의원)
▲ 순천2 = 한춘옥(민·61·도의원)
▲ 순천3 = 김정희(민·57·도의원)
▲ 순천4 = 김미연(민·60·시의원)
▲ 순천5 = 김진남(민·45·도의원)
▲ 순천6 = 신민호(민·58·도의원)
▲ 순천7 = 정희선(민·44·정당인)
▲ 순천8 = 김영진(민·53·시의원)
◇ 여수시
▲ 여수1 = 최동익(민·57·도의원)
▲ 여수2 = 서대현(민·64·도의원)
▲ 여수3 = 강문성(민·60·도의원)
▲ 여수4 = 주연창(민·58·정당인)
▲ 여수5 = 문갑태(민·55·시의원)
▲ 여수6 = 이석주(민·41·시의원)
◇ 강진군
▲ 강진1 = 강광석(진·55·농업)
◇ 곡성군
▲ 곡성1 = 진호건(민·47·도의원)
◇ 구례군
▲ 구례1 = 김송식(민·63·정당인)
◇ 고흥군
▲ 고흥1 = 송형곤(민·62·도의원)
▲ 고흥2 = 박선준(민·47·도의원)
◇ 담양군
▲ 담양1 = 박준엽(민·40·군의원)
▲ 담양2 = 김명우(민·57·농업인)
◇ 무안군
▲ 무안1 = 고성석(민·44·정당인)
▲ 무안2 = 이정운(민·67·정당인)
◇ 보성군
▲ 보성1 = 임용민(민·49·군의원)
▲ 보성2 = 강경윤(민·59·농업인)
◇ 영암군
▲ 영암1 = 이행도(민·44·농축산업)
▲ 영암2 = 손남일(민·57·도의원)
◇ 영광군
▲ 영광1 = 박원종(민·40·도의원)
▲ 영광2 = 김강헌(민·70·군의원)
◇ 장성군
▲ 장성1 = 김수권(민·56·정당인)
▲ 장성2 = 정기성(민·48·사업)
◇ 장흥군
▲ 장흥1 = 박형대(진·55·도의원)
▲ 장흥2 = 윤명희(민·65·도의원)
◇ 완도군
▲ 완도1 = 박재선(민·52·군의원)
▲ 완도2 = 조인호(민·61·군의원)
◇ 진도군
▲ 진도1 = 이현명(민·49·군의원)
◇ 신안군
▲ 신안1 = 김문수(민·68·정당인)
▲ 신안2 = 최미숙(민·67·정당인)
◇ 함평군
▲ 함평1 = 모정환(민·55·도의원)
◇ 화순군
▲ 화순1 = 하성동(민·61·군의원)
▲ 화순2 = 류기준(민·57·도의원)
◇ 해남군
▲ 해남1 = 김성일(민·60·도의원)
▲ 해남2 = 박성재(민·65·도의원)
◇ 비례대표
▲ 비례대표 = 문애준(민·58·사회복지사)
▲ 비례대표 = 박민영(민·34·정당인)
▲ 비례대표 = 박은정(민·48·정당인)
▲ 비례대표 = 박진한(민·39·정당인)
▲ 비례대표 = 박정선(민·57·자영업)
▲ 비례대표 = 박만(민·47·은행원)
▲ 비례대표 = 신연순(진·51·노동자)
▲ 비례대표 = 서영미(혁·57·정당인)
▲ 비례대표 = 이순화(민·64·정당인)
▲ 비례대표 = 이은정(민·56·농업인)
▲ 비례대표 = 이오숙(국·54·자영업)
▲ 비례대표 = 장성해(혁·33·협동조합 이사)
ej7648@newspim.com