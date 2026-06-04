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[2026 민심 지선] 이민근 "위대한 안산시민의 승리, 통합 시정 펼칠 것"

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  • 국민의힘 이민근 당선인이 4일 안산시장 연임 소감에서 안산 발전과 시민 행복을 위한 통합 시정을 약속했다.
  • 이 당선인은 치열한 접전 끝에 약 2000표 차이로 역전 승리했다.
  • 민선 9기 핵심 비전으로 안산 대도약과 미래산업도시 구축, 시민 삶을 바꾸는 실천 행정을 다짐했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

본투표서 매서운 추격 끝 '2000표 차' 짜릿한 뒤집기 승리
시민과 함께한 원팀 캠프 식구들과 지지자들의 헌신이 만든 승리

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 민선 9기 안산시장으로 연임에 성공한 국민의힘 이민근 당선인은 4일 당선 확정 직후 발표한 소감문을 통해 "위대한 안산시민의 승리"라며 "선거 과정에서의 갈등과 분열을 털어내고 오직 안산의 발전과 시민의 행복을 위해 하나로 뭉치는 통합 시정에 펼치겠다"고 당선 소감을 밝혔다.

이민근 안산시장 당선인. [사진=이민근 안산시장 후보 선거캠프]

이번 선거는 개표 마지막 순간까지 손에 땀을 쥐게 하는 역전 드라마였다. 개표 초반 사전투표 결과에서 상대 후보에게 약 1만 표 가까이 뒤처지며 긴장감이 고조되었으나 본투표함이 열리면서 이민근 당선인을 향한 안산시민의 표심 결집이 시작됐다. 매서운 기세로 추격을 시작한 이 당선인은 골든타임의 대역전극을 연출하며 개표를 거의 마친 새벽 6시께 2000 표 차이로 짜릿한 승리를 거두고 당선을 확정 지었다.

이러한 피 말리는 접전의 순간을 함께하기 위해 이민근 당선인의 선거 캠프에는 새벽까지 200여 명의 지지자들이 자리를 떠나지 않고 운집해 한마음으로 응원전을 펼쳤다. 밤을 지새운 개표 릴레이 끝에 마침내 새벽녘 당선이 최종 확정되는 순간, 캠프에 모인 지지자들과 선대위 관계자들은 일제히 환호성을 터뜨리며 감동의 장관을 연출했다.

승리를 거둔 이민근 당선인은 먼저 72만 안산시민을 향해 고개 숙여 깊은 감사를 전하며, "이번 승리는 저 개인의 승리가 아니라 중단 없는 발전을 원하셨던 시민 여러분의 승리이며, 더 나은 내일을 향한 열망이 만들어 낸 결과"라고 평가했다. 이어 "영광에 앞서 막중한 책임감을 가슴에 새긴다"고 소회를 피력했다.

특히 이 당선인은 "선거 기간 치열하게 경쟁해 주신 더불어민주당 천영미 후보님께 위로와 감사의 말씀을 전한다"며 위로 메시지를 전했다. 또한 "밤낮없이 시민분들과 함께해준 우리 원팀 캠프 식구들과 지지자 여러분의 헌신이 있었기에 오늘의 승리가 가능했다"며 "그 열정을 잊지 않고 뛰겠다"고 감사를 표했다.

이어 민선 8기 동안 다져놓은 혁신의 토대를 바탕으로 민선 9기를 '안산 대도약의 결정적 시간'으로 만들겠다는 시정 비전도 선포했다. 이 당선인은 민선 9기 핵심 비전인 'S.M.A.R.T.한 혁신, W.I.S.E.D.O.M.(와이즈덤) 9대 전략'을 제시하며 "안산사이언스밸리(ASV) 경제자유구역 지정을 완성해 대한민국 최고의 미래산업도시를 만들고, 주거·교통·복지 전반을 혁신해 수도권 최고의 명품 도시를 시민 여러분 눈앞에 증명해 보이겠다"고 강조했다.

이 당선인은 "선거 기간 내내 '행정은 말이 아니라 결과로 증명하겠다'고 약속드렸다"며, "앞으로도 보여주기식 정치에 한눈팔지 않고, 오직 시민의 삶을 바꾸는 실천과 묵직한 결과물로 보답하겠습니다"라고 밝혔다.

통합에 대한 의지도 확고히 했다. 이 당선인은 "이제 선거 과정에서의 갈등과 분열은 털어내고, 통합과 미래로 나아가야 한다"라며 "이번 선거에서 저를 선택하신 분들도 선택하지 않으신 분들도 제게는 모두 똑같은 안산시민이다. 그 모든 목소리를 놓치지 않고 시정에 온전히 품어 안는 통합의 시장이 되겠다"고 약속했다.

마지막으로 "안산의 변화는 이제부터가 진짜 시작이며 하나 된 안산이어야 단단한 미래를 만들 수 있다"고 강조한 이 당선인은 "시작된 변화를 완벽하게 완성하라고 현명한 연임을 선택해 주신 만큼, 제 모든 것을 바쳐 다시 뛰겠다"라며 "사랑하는 시민 여러분이 어디를 가시든 '내 고향은 안산이다', '나는 안산에 산다'라고 당당하고 자랑스럽게 말씀하실 수 있도록 '살기 좋은 안산', '살고 싶은 매력이 가득한 도시 안산'을 반드시 만들겠다"고 포부를 밝혔다. 

1141world@newspim.com

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한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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