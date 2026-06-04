[2026 민심 충북] '40세 시장' 충주서 탄생…이동석, 124표 차 역전승

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

개표 초반 11%p 열세 뒤집어…충북 역대 최연소

세대교체 상징 속 지역 정치 지형 변화 주목

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 이동석(40) 후보가 충주시장에 당선되며 충북 지역 역대 최연소 기초자치단체장 기록을 경신했다.

불과 124표 차의 초접전 끝에 거둔 역전승으로 지역 정치권은 물론 충북 전반의 정치 지형에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.

이동석 충주시장 당선인. [사진=이동석 캠프] 2026.06.04 baek3413@newspim.com

4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이 당선인은 개표율 99.96% 기준 50.05%(5만2945표)를 얻어 49.94%(5만2821표)에 그친 더불어민주당 맹정섭 후보를 근소한 차로 제쳤다.

개표 초반 최대 11%포인트까지 뒤졌던 흐름을 뒤집은 '막판 뒷심'이 승부를 갈랐다.

이번 선거는 당초 민주당 맹 후보의 우세가 예상됐다.

맹 후보는 전 충주지역위원장 출신으로 지역 조직 기반이 탄탄한 데다, 집권 여당 프리미엄까지 더해져서 안정적인 승리가 예상된다는 평가가 많았다.

그러나 결과는 예상을 비껴갔다. 개표 후반으로 갈수록 표 차를 좁힌 이 당선인이 새벽 시간대에 역전에 성공하며 승기를 잡았다. 이번 결과는 단순한 정권 경쟁을 넘어 '세대교체'라는 상징성이 결합된 정치적 사건으로 평가된다.

이 당선인은 1985년생으로 충북 11개 시·군 단체장 가운데 최연소 후보였다. 그는 당선과 동시에 '40대 시장'이라는 새로운 이정표를 세웠다.

종전 최연소 기록은 2002년 제천시장에 당선된 엄태영 의원(당시 44세)이었다. 이 당선인 미국 캘리포니아대학교 샌타바버라캠퍼스(UCSB)에서 정치학을 전공하고 뉴욕대학교에서 석사를 받은 뒤 MBN 기자로 활동했다.

이후 대통령직 인수위원회, 대통령실 행정관, 해양수산부 장관 정책보좌관 등을 거치며 중앙 정치와 행정을 경험했다. 지역 기반 정치인보다 '정무·정책형 인물'에 가깝다는 평가다.

정치적 배경 역시 눈길을 끈다. 부친 이언구 전 충북도의회 의장은 지역 정치에서 오랜 영향력을 행사해 온 인물이다.

지역 정가에서는 이를 두고 "기존 정치 자산 위에 새로운 세대 이미지가 결합된 사례"라는 분석이 나온다.

이동석 당선인 부부. [사진=이동석 캠프] 2026.06.04 baek3413@newspim.com

충주의 정치 지형도 이번 선거 결과를 이해하는 중요한 변수다. 충주는 전통적으로 보수 성향이 강한 지역으로 분류된다. 조길형 전 시장의 3선과 이종배 국회의원의 안정적인 지역 기반이 이를 뒷받침한다. 국민의힘 후보인 이 당선인이 일정 수준의 구조적 지지를 확보할 수 있었던 배경이다.

불과 124표 차라는 결과는 조직력과 후보 개인 경쟁력이 치열하게 맞붙은 끝에 갈렸음을 보여준다. 특히 개표 초반 열세를 뒤집은 점은 선거 막판 부동층 흡수와 젊은 층 표심 이동이 주도적인 역할을 했을 가능성을 시사한다.

지역 정가에서는 이번 선거를 두고 "세대교체 요구와 기존 정치 구조가 충돌한 결과"라는 해석이 나온다.

이 당선인이 내건 공약도 변화 지향적 성격이 짙다. 서충주신도시 상급종합병원 유치, 충주관광공사 설립, 예술의전당 건립, 반도체 부품 기업 및 복합쇼핑몰 유치 등이 대표적이다.

산업·의료·문화 인프라를 동시에 확충해 도시 경쟁력을 끌어올리겠다는 구상이다.

관건은 '중앙 경험'이 실제 성과로 이어질 수 있느냐다. 이 당선인은 "중앙정부와 국회, 충북도와의 협력을 통해 예산과 사업을 끌어오겠다"고 밝혔지만 지방행정 경험이 부족하다는 점은 향후 리더십 검증 과정에서 변수로 작용할 가능성이 있다.

이 당선인은 당선 소감에서 "충주의 변화를 바라는 시민의 선택을 무거운 책임감으로 받아들이겠다"며 "약속을 실행으로 증명하는 시정을 만들겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com