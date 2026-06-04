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[2026 민심 서울] 정근식 서울시교육감 당선…2위 조전혁과 7.22%p 차이

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  • 정근식 후보가 3일 치러진 서울시교육감 선거에서 30.49% 득표로 재선에 성공했다.
  • 이번 선거는 진보·보수 진영 모두 단일화 실패와 내부 갈등 속 다자 구도로 치러졌고, 보수 진영의 동성애·퀴어축제 반대 공세가 역풍을 맞은 것으로 분석됐다.
  • 정 당선인은 기초학력 보장과 학생인권조례 유지를 강조하며 1기 정책을 이어가겠다고 밝혔고, 유권자들의 연임 선택에 힘을 보탰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유아교육 무상화 등 공약 추진
서울학습진단성장센터 확대 주목
학생 마음건강·체험학습 강화 예고

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 3일 치러진 6·3 서울시교육감 선거에서 정근식 후보가 당선됐다.

4일 오전 8시54분 현재 서울 개표율 94.95% 기준 정근식 서울시교육감 당선인은 득표율 30.49%(144만4360표)로 2위 조전혁 후보의 득표율 23.27%(110만2227표)를 7.22%포인트(p) 앞섰다.

6·3 전국동시지방선거 정근식 서울시교육감 당선인이 4일 새벽 서울시 종로구 소재 선거사무소에서 언론 인터뷰를 하고 있다. [사진=정근식 캠프]

1957년 전북 익산에서 태어난 정 당선인은 서울대 사회학과에서 학사·석사·박사 학위를 받았고, 전남대와 서울대에서 사회학을 가르쳤다. 

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03

그는 교수 재직 시절 5·18 피해자와 유족의 증언을 채록했고, 이후 진실·화해를위한과거사정리위원회 위원장, 친일반민족행위진상규명위원회 위원, 서울대 통일평화연구원장 등을 지냈다.

조희연 전 서울시교육감이 '전교조 해직교사 특별채용' 사건으로 직을 상실한 뒤 치러진 2024년 보궐선거에서는 혁신학교와 학생인권조례 등 조 전 교육감의 핵심 정책을 계승하겠다며 출마했다. 당시 그는 조전혁 후보를 4.31%p 차로 누르고 당선됐는데, 이번 지방선거에서는 두배 가까이 격차를 벌렸다.

이번 서울시교육감 선거에는 김영배·류수노·윤호상·정근식·조전혁·이학인·한만중·홍제남 후보 등 8명이 출마했다. 과거 서울시교육감 선거에서는 진보 진영 단일화가 비교적 순조롭게 이뤄졌지만 이번에는 진보와 보수 양쪽 모두 경선 이후 이탈과 고소·고발전이 이어지며 다자 구도로 치러졌다.

이 같은 상황에서도 유권자들이 정 당선인을 다시 선택한 배경에는 보수 진영의 선명성 경쟁에 대한 반작용이 작용한 것으로 풀이된다. 조 전 교육감도 2014년 선거 당시 보수 진영 후보들의 자중지란 속에 당선된 바 있다.

이번 선거에서도 윤호상·조전혁·김영배 후보 등 보수 성향 후보들은 동성애 교육과 퀴어축제 반대를 전면에 내세웠고, 이는 다수 교육단체의 비판으로 이어졌다. 선거운동 막판에는 후보 간 기자회견과 성명전이 잇따르며 보수 진영 내부 갈등이 부각됐다.

조 전 교육감 시절부터 강조돼 온 기초학력 보장 정책과 학생인권조례 존속 기조가 이어지기를 바란 학생·학부모 유권자들의 기대도 정 당선인에게 힘을 실은 것으로 분석된다. 정 당선인은 2024년 보궐선거 출마 당시 조 전 교육감의 핵심 정책을 계승하겠다고 밝힌 바 있다.

실제로 정 당선인은 첫 임기 동안 1호 결재로 '서울학습진단성장센터' 설립을 추진해 11개 교육지원청에 안착시켰고, 서울시의회의 학생인권조례 폐지 움직임에는 재의를 요구하며 적극적으로 대응했다.

정 당선인은 이날 연임을 확정한 뒤에도 "의무교육을 마친 학생들이 자율적인 민주시민으로 살아갈 수 있도록 기초학력과 기초역량을 확실히 확보하는 것이 중요하다"는 메시지를 냈다.

정 당선인은 이날 오전 9시 40분 국립서울현충원을 참배한 뒤 오전 10시 30분 용산구 서울시교육청 청사로 출근할 예정이다.

jane94@newspim.com

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