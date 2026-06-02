[6·3지선 부울경] 김선민 후보 "거제시민이 주인 되는 시정 만들겠다"

AI 핵심 요약beta
- 김선민 거제시장 후보가 2일 호소문을 내고 지지를 호소했다.
- 그는 시민 한 표로 거제 변화와 도약이 시작된다고 강조했다.
- 시민이 주인인 청렴한 거제를 만들겠다며 마지막까지 뛰겠다고 했다.
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[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 김선민 국민의힘 거제시장 후보가 선거운동 마지막날인 2일 호소문을 내고 거제시민들에게 지지를 요청했다.
김 후보는 호소문에서 "지금까지 시민들을 만나며 들었던 목소리와 삶의 무게를 잊지 않겠다"며 "주어진 마지막 순간까지 거제의 미래만을 생각하며 뛰겠다"고 밝혔다.
그는 "이번 선거는 아이들의 미래, 청년들의 꿈, 부모 세대의 노후, 그리고 흔들리는 거제 경제를 다시 세울 수 있는 새로운 선택의 시간"이라고 규정했다.
그러면서 "같은 선택으로는 다른 미래를 만들 수 없다"며 "거제가 다시 도약하기 위해서는 변화가 필요하고 그 변화의 출발점은 시민 한 표에서 시작된다"고 말했다.
이어 "정치는 말이 아니라 책임"이라고 지적하며 "공직자가 시민을 위해 적극적으로 일하고 그 책임을 시장이 지는 시정, 시민이 신뢰할 수 있는 청렴한 거제를 만들겠다"고 약속했다.
또 "지난 시정에서 많은 시민이 실망했고 거제의 자존심도 상처를 입었다"고 평가했다.
김 후보는 "이제는 시민이 주인이 되는 시정, 시민이 자부심을 느끼는 거제를 만들어야 할 때"라며 "끝까지 시민 곁을 지키고 가장 먼저 시민의 목소리를 듣고 가장 낮은 곳에서 가장 무거운 책임을 지겠다"고 다짐했다.
김 후보는 "아무리 힘들고 어려운 길이 기다리더라도 그 모든 어려움 앞에 제가 가장 먼저 서겠다"고 다짐하며 "거제를 위해 마지막 눈물 한 방울, 마지막 땀 한 방울까지 바치겠다"고 전했다.
또 "거제를 바꿀 마지막 힘은 시민의 한 표"라며 "6월 3일 새로운 거제의 시작을 위해 자신을 선택해 달라"고 지지를 호소했다.
news2349@newspim.com