디즈니 라이브액션 '모아나', 예고편 24시간 만에 1.8억뷰 돌파

AI 핵심 요약beta
- 디즈니가 2일 라이브 액션 영화 모아나 예고편을 공개했다.
- 모아나 예고편은 24시간 만에 1억8200만 뷰를 기록해 디즈니 실사 예고편 역대 2위에 올랐다.
- 원작 넘는 비주얼과 음악 호평 속에 모아나는 7월 8일 개봉한다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 디즈니 라이브 액션 '모아나'가 예고편 공개와 동시에 전 세계 영화 팬들의 폭발적인 관심을 불러일으키며 올해 최고의 기대작으로 급부상했다고 2일 밝혔다.
바다가 선택한 소녀 모아나가 영웅 마우이와 함께 저주에 빠진 섬을 구하기 위해 미지의 바다로 향하는 여정을 그린 오션 어드벤처 '모아나'는 글로벌 예고편 공개 이후 기록적인 조회수를 달성하며 뜨거운 화제를 모으고 있다.
해외 영화 전문 매체 데드라인에 따르면 이번 '모아나'의 글로벌 예고편은 공개 단 24시간 만에 1억 8200만 뷰를 넘어섰다. 이는 디즈니 라이브 액션 영화 예고편 역사상 '라이온 킹'의 뒤를 잇는 역대 2위의 기록이다.
이번 예고편은 광활한 바다와 신비로운 섬을 배경으로 모아나 역의 캐서린 라가이아와 마우이 역의 드웨인 존슨의 모습을 담아내며 압도적인 비주얼 스케일을 과시했다. 원작을 뛰어넘는 실사화 비주얼과 상징적인 음악은 예비 관객들의 기대감을 최고조로 끌어올리고 있다.
예고편을 접한 전 세계 누리꾼들은 원작 캐릭터와 완벽한 싱크로율을 자랑하는 배우들의 캐스팅은 물론 영화의 웅장한 사운드트랙에 찬사를 보내고 있다. "어린 시절의 추억이 생생하게 되살아나는 느낌", "올해 극장가에서 가장 기대되는 작품", "음악만 들어도 가슴이 벅차오른다" 등 뜨거운 반응이 이어지고 있어 흥행 전망을 밝히고 있다.
전 세대 관객들에게 시원한 감동을 선사할 오션 어드벤처 '모아나'는 오는 7월 8일 극장가를 찾는다.
taeyi427@newspim.com