경남교육청, 교육활동 보호 정책 점검…학교 안전망 구축

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 2일 6월 교육정책관리자회의를 열어 교육활동 보호 등 현안을 점검했다.
- 도교육청은 교육활동보호 법령 개정 내용과 교권 보호 방안을 공유하고 안전한 교육환경 조성에 행정력을 집중하기로 했다.
- 학교생활기록부 관리·대학진학박람회 등 정책을 안내하고 지난 12년간 '배움과 안전' 성과와 한계를 점검했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 교육활동 보호와 미래교육 체제 안착을 위한 정책 점검에 나섰다.
도교육청은 2일 본청 강당에서 부서장과 교육지원청 교육장, 직속기관장이 참석한 가운데 '6월 교육정책관리자회의'를 열고 주요 교육 현안을 점검했다고 밝혔다.
이번 회의는 박종훈 교육감 임기 중 마지막으로 열린 교육정책관리자회의로 교육활동 보호를 위한 제도적 지원체계와 학교 현장 지원 방안을 집중 논의했다.
도교육청은 최근 개정된 교육활동보호 관련 법령의 주요 내용을 공유하고 학교 현장 적용 방향을 안내했다. 교권 보호와 교육활동 침해 예방을 위한 제도적 기반을 강화해 교사와 학생 모두의 안전한 교육 환경 조성에 행정력을 집중하기로 했다.
학교장회의 안내자료를 공유하고 주요 정책 추진 사항을 전달했다. 2026학년도 중등 학교생활기록부 기재·관리 계획과 제16회 아이좋아 대학진학박람회 개최 일정 등이 주요 안건으로 포함됐다. 관련 내용은 각 교육지원청을 통해 관내 학교에 안내될 예정이다.
현안 토의에서는 '다시, 배움과 안전'을 주제로 논의를 이어갔다. 2014년 박 교육감 취임 당시 제시된 핵심 과제를 되짚으며 지난 12년간 정책 추진 성과와 한계를 점검하고 향후 발전 방향을 모색했다.
박종훈 교육감은 "임기 첫 회의에서 제시한 '배움과 안전'의 가치를 마지막 회의에서 다시 돌아보게 됐다"며 "임기 마지막까지 학교 현장을 면밀히 살피고 지원하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com