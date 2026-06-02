韩流带动医疗旅游升温 外国患者破200万大关

纽斯频通讯社首尔6月2日电 随着韩国文化内容在海外影响力持续扩大，来韩外国游客数量不断增长，韩国医疗旅游市场呈现快速发展态势。业内认为，医疗旅游正从传统美容消费逐步向眼科、韩医等领域延伸，并与住宿、康养、零售等产业深度融合，成为韩国旅游消费新的增长点。

【插图=AI生成】

韩国观光公社（旅游发展局）1日发布的数据显示，今年1月至4月，来韩外国游客累计达到677万人次，同比增长21.4%。其中，中国游客增长27.7%，日本游客增长19.6%，美国游客增长11.7%，主要客源市场均保持增长势头。

据韩国保健福祉部发布的统计数据，2025年来韩接受医疗服务的外国患者人数已超过201万人次。韩国产业研究院估算，外国患者及其陪同人员带来的医疗旅游消费支出约为12.5万亿韩元，对韩国国内生产的带动效应超22万亿韩元。

从医疗项目来看，外国游客需求正由传统皮肤美容向眼科、韩医等领域扩展。韩国入境旅游平台Creatrip发布的2025年预约数据显示，皮肤美容项目约占医疗旅游交易总额的49%，视力矫正手术占44%，两项业务合计占比超过九成。

分析认为，韩国电视剧、化妆品以及美容类内容在海外广泛传播，带动外国消费者对韩国医疗美容服务的认可度持续提升，并逐步转化为实际医疗消费需求。

除医美项目外，眼科医疗服务增长势头明显。保健福祉部发布的数据显示，眼科虽然在外国患者就诊科室中排名第八，但患者数量同比增长约40%，成为增长最快的医疗领域之一。

与此同时，韩医诊疗也受到越来越多外国游客关注。数据显示，2025年接受韩医诊疗的外国患者达到3.7087万人次，创2009年相关统计启动以来最高纪录。

医疗旅游市场扩张也带动酒店业调整服务模式。由于医疗旅游患者通常停留时间较长、消费水平较高，越来越多酒店提供与医疗机构接送、康复餐饮等相关配套服务。

在首尔江南地区，一些酒店还与周边医疗机构建立合作机制，通过提供优惠住宿价格及术后恢复服务吸引医疗旅游客户。

学术界普遍认为，医疗与康养旅游具有停留时间长、人均消费高、重复访问率高等特点，是提升韩国旅游产业附加值、改善旅游收支结构的重要方向。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社