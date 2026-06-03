韩国第九届地方选举今举行 选出4227名公职人员

纽斯频通讯社首尔6月3日电 韩国第九届地方议员和地方政府各级领导选举暨国会议员再选与补选3日上午6时在全国1.4288万个投票站正式开始。本次选举将选出地方政府首长、地方议员及教育监等共4227名地方公职人员。

图为5月29日至30日举行的第九届地方选举缺席投票现场。【图片=纽斯频通讯社】

据中央选举管理委员会介绍，本次选举将产生16名市、道知事（省长），227名区、市、郡首长，804名市、道议员，2650名区、市、郡议员，129名广域比例代表议员，385名基础比例代表议员以及16名教育监，共计4227人。在举行国会议员补选的14个选区，选民还将同时参加补选投票。

根据安排，正式投票时间为当天上午6时至下午6时。选民需前往户籍所在地指定投票站投票。投票站信息可通过选举通知书、地方政府选民名册查询系统以及中央选举管理委员会相关查询服务进行确认。

中央选举管理委员会表示，已参加缺席投票的选民不得重复投票。根据韩国选举法规定，在投票间内拍摄选票属违法行为。选举机构同时提醒选民严格按照规定投票，避免因重复盖章、跨栏盖章或在选票上书写文字等情况导致选票无效。

投票结束后，全国258个计票中心将立即启动计票工作，计票进展情况将通过中央选举管理委员会官方网站实时公布。

为确保选举顺利进行，韩国此次共投入约31.4万人参与投票和计票管理工作，其中投票管理人员约19.7万人、计票管理人员约11.7万人。此外，由13个小组、共105人组成的公正选举观察团也将对投票和计票全过程进行监督。

图为5月29日至30日举行的第九届地方选举缺席投票现场。【图片=纽斯频通讯社】

数据显示，本次地方选举登记选民总数为4464.9908万人，较2022年第八届全国同时地方选举增加34.6459万人。其中，50岁年龄段选民约863万人，为人数最多群体；60岁年龄段约800万人，40岁年龄段约754万人，70岁及以上选民约722万人。

此前举行的缺席投票共有1049.8411万名选民参加，投票率达到23.51%，创下韩国自2014年实施缺席投票制度以来地方选举最高纪录。

中央选举管理委员会表示，缺席投票箱在正式投票日前一直存放于安装闭路电视监控系统的场所，相关情况可供公众查看，并由中央选举管理委员会综合监控中心实施24小时监控。

正式投票结束后，缺席投票箱和邮寄选票箱将在政党推荐委员和计票监督员见证下运送至计票中心进行统计。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社