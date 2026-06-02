광주시, 올해 첫 추경 3814억 편성…고유가 위기 대응

AI 핵심 요약beta
- 광주시가 2일 중동전쟁 위기 대응 추경안을 시의회에 제출했다.
- 3814억원 규모로 본예산보다 5.0% 늘어난 8조623억원이다.
- 고유가 피해지원금 등 민생·통합준비 예산을 반영했다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 중동전쟁 위기 극복에 초점을 맞춰 3814억원 규모로 제1회 추가경정예산안'을 짰다.
광주시는 광주시의회에 추경안을 제출했다고 2일 밝혔다. 이번 추경으로 총예산은 본예산 7조 6809억 원보다 5.0% 늘어난 8조 623억원으로 확대됐다.
추경안에는 ▲고유가 피해지원금(2079억 원)▲의료급여 비용 지급(132억 원)▲대중교통비 환급(45억 원)▲사회연대경제 청년일경험 지원(15억 원)▲가족돌봄 및 은둔청년 지원(4억8000만 원)▲발달장애인 지원(5억 원)이 반영됐다.
또 ▲전기자동차 민간보급(22억 원)▲화물자동차 유가보조금(85억 원)▲시내버스 준공영제 재정지원(144억 원)도 포함됐다.
오는 7월 1일 전남광주통합특별시 출범에 대비한 준비 예산도 포함됐다. ▲정보시스템 통합(12억3000만 원)▲주민등록증 재발급(6억 원) 등이다.
이덕 예산담당관은 "이번 추경은 중동발 경제위기에 대응한 정부 추경에 발맞춘 민생지원 추경"이라며 "시민의 삶을 조속히 안정시키고 지역경제 회복의 마중물이 될 수 있도록 재정 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com