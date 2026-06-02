경남도, 코스모뷰티 말레이시아 참가 기업 모집…동남아 K-뷰티 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 2일 코스모뷰티 말레이시아 참가 지원사업을 추진한다고 밝혔다
- 도내 화장품·뷰티 수출 중소기업 6개사를 선발해 전시부스·통역·항공료 등 해외 마케팅 비용을 지원한다
- 말레이시아 K-뷰티 수요를 활용해 동남아 시장 판로 확대와 브랜드 인지도 제고를 도모한다
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부스 임차료 등 해외마케팅 필요 경비
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 도내 화장품·뷰티 중소기업의 동남아 시장 진출 확대를 위해 '2026 코스모뷰티 말레이시아 참가 지원사업'을 신규 추진하고 참가 기업을 모집한다고 2일 밝혔다.
이번 사업은 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 국제 뷰티 전문 전시회 '코스모뷰티 말레이시아2026(Cosmobeauté Malaysia 2026)' 참가를 지원하는 내용이다.
전시회는 2026년 9월 29일부터 10월 1일까지 쿠알라룸푸르 컨벤션센터(KLCC)에서 개최된다.
도는 도내 뷰티 분야 수출 중소기업 6개사를 선정해 공동관 형태 등으로 전시회 참가를 지원한다. 선정 기업은 현지 바이어와의 수출상담과 제품 전시를 통해 신규 해외 판로를 발굴하고, 동남아 시장에서의 거래선 확대를 모색하게 된다.
지원 내용은 전시 부스 임차료와 장치비를 포함한 기본 부스 비용을 비롯해 통역비의 50%, 기업당 1인 기준 편도 항공료 등 해외 마케팅에 필요한 경비 일부다. 도는 참가 기업을 대상으로 사전 설명회를 열어 전시 준비 사항과 상담 전략 수립 방법 등을 안내할 계획이다.
도는 말레이시아를 한류 콘텐츠 확산에 따라 K-뷰티에 대한 관심이 높은 지역으로 보고 있다. 도는 이번 전시회 참가 지원이 도내 기업의 브랜드 인지도 제고와 함께 동남아 시장 진출 폭을 넓히는 계기가 될 것으로 내다보고 있다.
참가 기업 모집 기간은 오는 26일까지다. 신청을 원하는 기업은 '경상남도 해외마케팅 사업지원시스템'에서 온라인으로 접수하면 된다.
news2349@newspim.com