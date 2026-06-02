전남도 '체류형 인구정책' 가동…5개 시군 선정

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구례·강진·무안·진도·목포...생활인구 확대 추진

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 체류·관계·재방문 중심 '생활인구' 확대 정책을 본격화했다.

전라남도는 저출산·고령화와 수도권 집중에 따른 지방소멸에 대응하기 위해 '2026년 생활인구 늘리기 사업'을 추진한다고 2일 밝혔다.

이번 사업은 주민등록 인구 중심 정책을 보완하고 일정 기간 지역에 머무르며 소비와 관계를 형성하는 생활인구를 확대해 지역 활력을 높이기 위해 마련됐다.

'강진불금불파' [사진=뉴스핌 DB]

도는 22개 시군을 대상으로 공모를 진행해 서류·발표 심사를 거쳐 목포·구례·강진·무안·진도 등 5개 시군을 선정했다. 총사업비는 3억 6000만 원으로 도비 1억 800만 원, 시군비 2억 5200만 원이 투입된다.

선정 사업은 목포 '런트립', 구례 '4-STEP 리빙스테이', 강진 '강진품애 살아볼래', 무안 '황토갯벌랜드', 진도 '1박2일 체류 프로그램' 등이다. 목포는 관광과 스포츠를 결합한 체류형 콘텐츠로 청년층 유입을, 구례는 귀농·귀촌 체험과 정착 연계 프로그램을 운영한다. 강진은 주민 교류형 모델, 무안은 가족 체류형 관광, 진도는 SNS 기반 체험 프로그램으로 재방문을 유도할 계획이다.

전남도는 체류시간 증가와 소비 확대, 지역 공동체와의 관계 형성, 재방문과 정주로 이어지는 선순환 구조 구축에 중점을 둘 방침이다. 사업 심사에서는 지속 가능성, 생활인구 확대 효과, 지역 파급력 등을 중점 평가했다.

윤연화 전남도 인구청년이민국장은 "생활인구는 지역과 관계를 맺고 다시 찾게 하는 핵심 요소"라며 "광주·전남 통합 생활권과 연계해 관련 정책을 확대하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com