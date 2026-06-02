전주 인후3동 익명 기부자, 2년째 이어진 나눔 실천…누적 성금 812만원

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24번째 손편지와 함께 성금 전달…매월 꾸준한 이웃사랑

저소득층 아동·청소년 지원 지속…지역사회 나눔문화 확산

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시 인후3동의 한 익명 기부자가 2년째 꾸준한 나눔을 이어가며 지역사회에 훈훈한 감동을 전하고 있다.

인후3동 행정복지센터는 전날 익명의 기부자가 '스물네번째 인사드립니다'라는 손편지와 함께 성금 35만원을 기탁했다고 2일 밝혔다.

인후3동 익명 기부[사진=전주시]2026.06.02 lbs0964@newspim.com

이 기부자는 2024년 6월 첫 기부를 시작한 이후 매달 빠짐없이 성금을 전달해 왔으며, 현재까지 누적 기부액은 812만원에 달한다.

기탁된 성금은 전북사회복지공동모금회를 통해 관내 저소득층 아동과 청소년 등 도움이 필요한 이웃들을 위해 사용될 예정이다.

그동안 전달된 성금은 지난해와 올해 저소득층 아동·청소년 18세대에 각 30만원씩 장학금으로 지원돼 학업을 이어가는 데 도움을 줬다.

송주석 인후3동 행정민원팀장은 "2년 동안 한 달도 거르지 않고 이웃사랑을 실천하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다"며 "기부자의 따뜻한 마음이 지역사회에 큰 울림을 주고 있으며 직원들에게도 복지서비스 향상을 위한 원동력이 되고 있다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com