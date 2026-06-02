[6·3 지선 경기] 임태희 "교실 내 '정치' 차단…아이들의 미래 준비할 것"

정당 기호·이념 색깔 없는 선거 강조…'미래교육감' 향한 압도적 지지 호소

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 6·3 지방선거를 이틀 앞두고 경기도교육감 선거판이 '탈정치'와 '정치화' 프레임을 둘러싼 막판 공방으로 뜨겁게 달아오르고 있다.

임태희 후보는 "우리 아이들 교실에 '정치'가 들어오지 않게 확실히 막아내겠다"고 강조했다. [사진= 임태희 경기도교육감 후보 선거캠프]

임태희 경기도교육감 후보 미래교육캠프는 2일 상대인 안민석 후보가 스스로를 '교육정치가'로 표방한 것에 대해 "어른들의 정치적 이해관계와 낡은 이념을 신성한 교실에 끌어들이겠다는 생각은 위험천만한 발상"이라며 날카롭게 대립각을 세웠다.

임 후보는 교실을 정치로부터 완벽히 분리하고 오직 아이들의 미래에만 집중하겠다는 확고한 교육 철학을 전면에 내세웠다.

그는 "최근 도내 곳곳에서 만난 학부모들과 교사들은 '교육정치가'의 등장으로 학교가 특정 노조나 단체의 이념 주입 공간으로 변질될까 봐 깊이 우려하고 있다"면서 "정치적 논리에 따라 교육 정책이 흔들리고 획일화된 평등을 명분으로 아이들의 잠재력이 억눌리는 상황에 대해 경기교육 가족들의 불안감이 극에 달해 있다"고 현장의 목소리를 전했다.

이어 안 후보의 '정치화' 행보와 명확히 선을 그으며 교육의 본질과 미래 비전을 대안으로 제시했다.

임 후보는 "우리 아이들은 어른들의 낡은 이념을 덧칠할 도화지가 아니다. 교실은 어른들의 정치 이념이 아닌, 아이들의 다채로운 미래가 피어날 청정구역이어야 한다"고 목소리를 높였다. 그러면서 "우리 아이들 교실에 '정치'가 들어오지 않게 확실히 막아내겠다"고 강조했다.

구체적인 교육 공약으로는 무너진 기초학력을 바로잡고 각자의 재능과 소질을 살려 '360도 어디로든 뛸 수 있는' 교육 환경을 만들겠다고 약속했다. 임 후보는 "누군가 선거판에서 과거를 두고 다툴 때, 저는 우리 아이들의 10년 뒤 미래만을 생각하겠다"고 다짐했다.

마지막으로 임 후보는 "교육감 선거에는 정당의 기호도, 이념의 색깔도 없다. 오직 아이들을 향한 마음과 미래를 책임질 역량만 존재할 뿐"이라며 "갈등과 분열의 정치 시대를 닫고 우리 아이들의 실력과 인성이 함께 피어날 수 있도록 저 임태희에게 압도적인 지지를 보내달라"고 도민들에게 지지를 호소했다.

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