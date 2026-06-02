경기도, 수리산도립공원 제2주차장 조성사업 예산 확보

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4000㎡ 부지에 주차 100면 규모...총 32억원 투입 2027년 말 준공 목표

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 수리산도립공원의 고질적인 주차난과 교통혼잡을 해결하기 위해 행정안전부로부터 특별교부세 29억 원을 확보해 제2주차장 조성사업이 탄력을 얻게 됐다고 2일 밝혔다.

수리산도립공원 사진. [사진=경기도]

도에 따르면 수도권의 대표적 휴식처인 수리산도립공원은 연간 방문객이 300만 명에 달하며 하루 평균 1429대의 차량이 몰리는 곳이다. 하지만 주차 공간이 부족해 공원 일대의 교통혼잡과 불법주정차 문제가 끊이지 않았다.

오는 2028년에는 인근에 대야미 공공주택지구가 조성될 예정이라 향후 교통혼잡이 더욱 심해질 것이라는 우려가 커지던 상황이다.

도는 문제 해결을 위해 지난 4월 행정안전부에 제2주차장 조성을 위한 상반기 특별교부세 29억 원을 신청했으며 지난 5월 확정 통보를 받았다.

확보한 재원은 약 4000㎡ 부지에 주차 100면 규모인 수리산도립공원 제2주차장 조성에 전액 투입된다. 총사업비는 경기도가 부담하는 설계비 3억 원을 포함해 총 32억 원으로 2027년 말 준공을 목표로 하고 있다.

이태선 경기도 정원산업과장은 "이번에 확보된 특별교부세는 수리산도립공원 탐방환경 개선과 체계적인 도립공원 관리를 위한 소중한 재원으로 활용될 것"이라며 "앞으로도 탐방객들이 보다 안전하고 쾌적하게 공원을 이용할 수 있도록 도립공원 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com