【李在明政府一周年】股市走强创新高 政务直播提高政府透明度

纽斯频通讯社首尔6月4日电 韩国李在明政府成立一周年，韩国综合股价指数（KOSPI）持续刷新历史纪录。分析认为，资本市场改革、企业治理改善以及半导体产业景气回暖等因素共同推动韩国股市在过去一年实现大幅上涨。

李在明在2025年总统选举期间曾表示，推动韩国资本市场健康发展有助于增加国家财富和国民资产规模，并提出通过改善市场制度、提升企业治理水平等措施推动韩国股市长期向上发展。

图为1日下午，位于首尔市中区的韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所发布的数据显示，本月1日KOSPI盘中一度升至8874.16点，创历史新高，收盘报8788.38点，同样刷新历史最高收盘纪录。此时距离李在明就任韩国总统满一周年仅剩3天。

分析指出，在李在明政府成立之前，KOSPI历史最高收盘纪录为2021年创下的3316点左右。李在明就职前，韩国股市一度在2600点附近波动。此后，KOSPI于2025年6月突破3000点，同年10月突破4000点，并于2026年1月站上5000点关口，随后继续保持上涨势头。

分析认为，韩国政府将消除资本市场"韩国折价"现象作为重要政策目标，持续推进上市公司治理改革、加强保护股东权益、扩大上市公司股份回购及注销力度，并强化对股价操纵等不公平交易行为的监管，这些措施增强了市场信心。

同时，全球人工智能（AI）产业快速发展带动半导体行业景气明显回升也成为推动韩国股市上涨的重要因素。作为韩国资本市场权重最大的行业之一，半导体板块表现突出，对指数上涨形成有力支撑。

对于部分市场人士提出"剔除半导体板块后韩国股市表现平平"的观点，李在明日前通过社交媒体表示，半导体产业是韩国经济的重要组成部分，没有理由将其排除在综合股价指数之外。

除经济政策外，李在明政府在施政公开方面的新尝试也备受关注。过去一年间，李在明多次通过社交媒体就资本市场、房地产以及司法改革等议题直接表达政策立场，并与公众展开互动。

在房地产政策方面，李在明政府强调维护市场秩序，打击投机和违法交易行为。政府此前按计划结束针对多套住房持有者的部分税收优惠政策，并持续加强对非法转让、逃税等行为的监管。

韩国总统李在明主持国务会议。【图片=总统办公室提供】

此外，李在明政府还扩大了与民众直接沟通的渠道。自2025年6月起，总统先后赴多个地方行政区举行公开座谈活动，介绍政府施政方向并听取民众意见。相关活动通过电视和网络平台同步直播。

包括部分国务会议、总统幕僚会议以及部门工作汇报在内的政务活动也陆续向公众开放直播。在韩国历届政府中，如此大范围公开政策讨论过程较为少见。

李在明在直播过程中毫不掩饰地质疑国务委员报告议案，要求改进或作出指示并在事后再次检查的过程以直播形式呈现。

分析称，鉴于李在明多次表明与国民沟通的意志，预计直到其任期结束，国政直播都将持续下去。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社