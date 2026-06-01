전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.01 (월)
KYD 디데이
전국 광주·전남

속보

더보기

[6·3 지선 전남광주] 전남 기초단체장 절반 11곳서 민주당 vs 혁신당·무소속 '격전'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 전남 다수 시군에서 무소속·조국혁신당과 접전을 벌이고 있다.
  • 순천·강진·진도·완도·광양 등에서는 공천 갈등 후 무소속 출마가 이어지며 민주당과 현직 단체장·탈당 인사 간 대결이 전개되고 있다.
  • 담양·함평·신안·여수·곡성·구례 등에서는 조국혁신당이 민주당과 정면 승부를 벌이며 '민주당 공천=당선' 공식이 흔들릴지 주목되고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'민주당 공천=당선 공식' 재검증 국면

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당의 전남 지역 선거 구도가 6·3 지방선거를 앞두고 시험대에 올랐다.

22개 시·군 가운데 다수 지역에서 무소속 또는 조국혁신당 후보와 민주당 후보 간 경쟁 구도가 형성되면서 이른바 '민주당 공천=당선'이라는 기존 인식이 유지될지 주목된다.

1일 뉴스핌 취재를 종합하면 순천·강진·완도·진도·광양·담양·여수·함평·신안·곡성·구례 등에서 민주당 후보와 무소속 또는 혁신당 후보 간 접전 양상이 나타나고 있다. 일부 지역에서는 당내 경선 과정에서 불거진 갈등과 공천 결과에 대한 이견이 무소속 출마로 이어지며 선거 구도에 영향을 미치고 있다는 분석이 나온다.

(왼쪽부터)무소속 노관규·민주당 손훈모 순천시장 후보. [사진=노관규·손훈모 후보 페이스북 갈무리] 2026.06.01 ej7648@newspim.com

◆ 무소속 vs 민주당 격전지

광양·강진·진도·순천·완도, 공천 후폭풍 타고 '무소속 바람'

광양·강진·진도·순천·완도 등에서는 공천 과정 이후 이탈한 후보들이 무소속으로 출마하면서 민주당 후보와 경쟁하는 구도가 공통적으로 형성됐다.

순천은 무소속 현직 단체장과 민주당 후보가 다시 맞붙는 상징적인 지역이다. 노관규 시장이 무소속 재선에 도전하고 민주당 손훈모 후보, 진보당 이성수 후보와 함께 3자 구도를 이루며 무소속 현직의 지역 장악력과 민주당의 조직력이 정면으로 충돌하는 양상이다.

전남 지역 최대 관심지로 꼽히는 강진에서는 당내 징계 논란으로 경선 참여가 무산된 강진원 군수가 탈당 후 무소속 출마를 택해 민주당 후보와 재대결 구도를 만들었다. 오랜 기간 축적된 조직력과 군정 장악력을 내세운 현직과 민주당 간판을 앞세운 신진 후보 간 대결이라는 점에서 관심이 쏠린다.

진도군수 선거 역시 과거 발언 논란으로 제명됐던 김희수 군수가 무소속으로 연임에 도전하고 민주당 신인 이재각 후보가 도전하는 구도로 지난 지방선거에 이어 민주당과 무소속 현직의 맞대결이 재연되는 양상이다.

완도에서는 민주당 공천 결과에 반발한 김신 후보가 무소속으로 출마해 우홍섭 민주당 후보와 경쟁하고 있다. 광양에서는 민주당 정인화 현 시장에게 무소속 박성현·박필순 후보들이 도전장을 내밀며 3자 구도가 형성됐다.

(왼쪽부터)민주당 차영수·무소속 강진원 강진군수 후보. [사진=강진원·차영수 후보 선거사무소] 2026.06.01 ej7648@newspim.com

◆ 조국혁신당 vs 민주당 격전지

곡성·담양·함평·신안·여수…담양은 '전국 유일 혁신당 단체장 방어전'

담양·함평·신안·여수 등에서는 조국혁신당과 민주당 간 경쟁도 부상하고 있다.

담양은 혁신당과 민주당이 정면으로 자존심 대결을 벌이는 격전지다. 전국에서 유일한 조국혁신당 소속 기초단체장인 정철원 담양군수는 재선에 도전하며 민주당 박종원 후보, 무소속 최화삼 후보와 3파전을 치르고 있다. 조국혁신당으로서는 '1호 단체장 지역' 사수를, 민주당은 전통 텃밭 탈환을 내걸며 상징성이 큰 승부가 펼쳐지고 있다. 선거 막판에는 네거티브 공방과 맞고발이 이어지며 잡음도 계속되고 있다.

함평과 신안에서도 혁신당 후보들이 민주당 후보를 강력하게 상대하고 있다. 함평군수 선거는 조국혁신당 이윤행 후보와 민주당 이남호 후보와 격돌하고 있고 신안군수 선거에선 김태성 혁신당 후보와 박우량 민주당 후보가 격전을 벌이고 있다.

우홍섭 완도군수 후보 유세 현장. [사진=민주당 전남도당] 2026.05.30 ej7648@newspim.com

곡성은 더불어민주당 조상래 후보와 조국혁신당 박웅두 후보가 2024년 재선거 이후 1년 8개월 만에 재격돌한다. 혁신당 박웅로 후보 무소속 이성로 후보 간 단일화로 민주당 후보와 일대일 구도가 형성돼 이른바 '삼분지계'가 아니라 정면승부 양상으로 재편됐다.

여수에서는 서영학 민주당 후보와 명창환 조국혁신당 후보가 경쟁을 이어가고 있다. 구례는 혁신당·무소속·민주당이 맞붙는 다자 구도로 표심 향배를 가늠하기 어려운 상황이다.

민주당은 주요 경합 지역에 지도부와 중진 의원들을 투입해 지원 유세를 이어가고 있다.

지역 정치권 관계자는 "과거와 달리 정당 공천만으로 선거 결과를 단정하기 어려운 흐름이 나타나고 있다"며 "유권자들이 공천 과정과 후보 경쟁력, 지역 현안 대응 등을 종합적으로 고려하는 경향이 뚜렷해지고 있다"고 말했다.

ej7648@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
사진
외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동