[6·3 지선 전남광주] 전남 기초단체장 절반 11곳서 민주당 vs 혁신당·무소속 '격전'

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'민주당 공천=당선 공식' 재검증 국면



[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당의 전남 지역 선거 구도가 6·3 지방선거를 앞두고 시험대에 올랐다.

22개 시·군 가운데 다수 지역에서 무소속 또는 조국혁신당 후보와 민주당 후보 간 경쟁 구도가 형성되면서 이른바 '민주당 공천=당선'이라는 기존 인식이 유지될지 주목된다.

1일 뉴스핌 취재를 종합하면 순천·강진·완도·진도·광양·담양·여수·함평·신안·곡성·구례 등에서 민주당 후보와 무소속 또는 혁신당 후보 간 접전 양상이 나타나고 있다. 일부 지역에서는 당내 경선 과정에서 불거진 갈등과 공천 결과에 대한 이견이 무소속 출마로 이어지며 선거 구도에 영향을 미치고 있다는 분석이 나온다.

(왼쪽부터)무소속 노관규·민주당 손훈모 순천시장 후보. [사진=노관규·손훈모 후보 페이스북 갈무리] 2026.06.01 ej7648@newspim.com

◆ 무소속 vs 민주당 격전지

광양·강진·진도·순천·완도, 공천 후폭풍 타고 '무소속 바람'

광양·강진·진도·순천·완도 등에서는 공천 과정 이후 이탈한 후보들이 무소속으로 출마하면서 민주당 후보와 경쟁하는 구도가 공통적으로 형성됐다.

순천은 무소속 현직 단체장과 민주당 후보가 다시 맞붙는 상징적인 지역이다. 노관규 시장이 무소속 재선에 도전하고 민주당 손훈모 후보, 진보당 이성수 후보와 함께 3자 구도를 이루며 무소속 현직의 지역 장악력과 민주당의 조직력이 정면으로 충돌하는 양상이다.

전남 지역 최대 관심지로 꼽히는 강진에서는 당내 징계 논란으로 경선 참여가 무산된 강진원 군수가 탈당 후 무소속 출마를 택해 민주당 후보와 재대결 구도를 만들었다. 오랜 기간 축적된 조직력과 군정 장악력을 내세운 현직과 민주당 간판을 앞세운 신진 후보 간 대결이라는 점에서 관심이 쏠린다.

진도군수 선거 역시 과거 발언 논란으로 제명됐던 김희수 군수가 무소속으로 연임에 도전하고 민주당 신인 이재각 후보가 도전하는 구도로 지난 지방선거에 이어 민주당과 무소속 현직의 맞대결이 재연되는 양상이다.

완도에서는 민주당 공천 결과에 반발한 김신 후보가 무소속으로 출마해 우홍섭 민주당 후보와 경쟁하고 있다. 광양에서는 민주당 정인화 현 시장에게 무소속 박성현·박필순 후보들이 도전장을 내밀며 3자 구도가 형성됐다.

(왼쪽부터)민주당 차영수·무소속 강진원 강진군수 후보. [사진=강진원·차영수 후보 선거사무소] 2026.06.01 ej7648@newspim.com

◆ 조국혁신당 vs 민주당 격전지

곡성·담양·함평·신안·여수…담양은 '전국 유일 혁신당 단체장 방어전'

담양·함평·신안·여수 등에서는 조국혁신당과 민주당 간 경쟁도 부상하고 있다.

담양은 혁신당과 민주당이 정면으로 자존심 대결을 벌이는 격전지다. 전국에서 유일한 조국혁신당 소속 기초단체장인 정철원 담양군수는 재선에 도전하며 민주당 박종원 후보, 무소속 최화삼 후보와 3파전을 치르고 있다. 조국혁신당으로서는 '1호 단체장 지역' 사수를, 민주당은 전통 텃밭 탈환을 내걸며 상징성이 큰 승부가 펼쳐지고 있다. 선거 막판에는 네거티브 공방과 맞고발이 이어지며 잡음도 계속되고 있다.

함평과 신안에서도 혁신당 후보들이 민주당 후보를 강력하게 상대하고 있다. 함평군수 선거는 조국혁신당 이윤행 후보와 민주당 이남호 후보와 격돌하고 있고 신안군수 선거에선 김태성 혁신당 후보와 박우량 민주당 후보가 격전을 벌이고 있다.

우홍섭 완도군수 후보 유세 현장. [사진=민주당 전남도당] 2026.05.30 ej7648@newspim.com

곡성은 더불어민주당 조상래 후보와 조국혁신당 박웅두 후보가 2024년 재선거 이후 1년 8개월 만에 재격돌한다. 혁신당 박웅로 후보 무소속 이성로 후보 간 단일화로 민주당 후보와 일대일 구도가 형성돼 이른바 '삼분지계'가 아니라 정면승부 양상으로 재편됐다.

여수에서는 서영학 민주당 후보와 명창환 조국혁신당 후보가 경쟁을 이어가고 있다. 구례는 혁신당·무소속·민주당이 맞붙는 다자 구도로 표심 향배를 가늠하기 어려운 상황이다.

민주당은 주요 경합 지역에 지도부와 중진 의원들을 투입해 지원 유세를 이어가고 있다.

지역 정치권 관계자는 "과거와 달리 정당 공천만으로 선거 결과를 단정하기 어려운 흐름이 나타나고 있다"며 "유권자들이 공천 과정과 후보 경쟁력, 지역 현안 대응 등을 종합적으로 고려하는 경향이 뚜렷해지고 있다"고 말했다.

ej7648@newspim.com