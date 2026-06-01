대전사회서비스원, 어르신 디지털 역량 강화 교육

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전시사회서비스원 소속 대전시노인복지관이 어르신들의 디지털 활용 능력 향상을 위한 맞춤형 교육에 나선다.

대전시노인복지관은 '2026년 찾아가는 시니어 디지털 스쿨' 공모사업에 선정돼 1일부터 어르신 대상 디지털 역량 강화 교육을 운영한다고 밝혔다.

대전시노인복지관 관계자가 어르신 디지털 역량 강화 교육하는 모습. [사진=대전사회서비스원] 2026.06.01 gyun507@newspim.com

이번 사업은 카카오와 카카오임팩트재단, 한국노인종합복지관협회, 시니어금융교육협의회의 지원을 받아 추진되며 고령층의 디지털 격차 해소와 안전한 디지털 생활 정착을 목표로 한다.

교육은 오는 29일까지 매주 월요일 복지관 3층 컴퓨터실에서 진행되며 20명의 어르신이 참여한다.

주요 프로그램은 공공서비스 이용 방법을 비롯해 인공지능(AI) 활용 교육, 디지털 금융사기 예방 교육 등 실생활 중심 과정으로 구성됐다. 특히 스마트폰과 온라인 서비스 활용 빈도가 높아지는 환경을 고려해 실제 생활에서 활용 가능한 내용 위주로 교육이 진행될 예정이다.

복지관은 이번 교육이 디지털 소외를 줄이고 보이스피싱 등 금융 범죄 예방과 스마트기기 활용 능력 향상에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

김소희 대전시노인복지관장은 "디지털 기술은 이제 일상생활에 필수적인 요소가 됐다"며 "어르신들이 스마트폰과 디지털 서비스를 보다 안전하고 자신 있게 활용할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com