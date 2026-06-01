三星电子市值盘中升至8.9万亿元 多家机构上调目标价

纽斯频通讯社首尔6月1日电 韩国三星电子1日股价大幅上涨，盘中市值首次突破2000万亿韩元（约合人民币8.9936万亿元），创韩国资本市场单一上市公司市值新纪录。

三星电子。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所数据，截至当天下午2时37分，三星电子股价报34.4250万韩元，较前一交易日上涨8.6%，盘中一度升至34.9万韩元。

受股价上涨带动，三星电子市值达到2022.8124万亿韩元，成为韩国证券市场首家市值破2000万亿韩元的上市企业。

分析认为，近期多家国内外金融机构上调三星电子目标股价，是推动投资者买盘增加的重要因素之一。

SK证券当天将三星电子目标股价上调至61万韩元。SK证券表示，在全球主要存储芯片企业中，三星电子拥有较大的产能扩张空间，高带宽存储器（HBM）业务正加速推进，同时晶圆代工业务订单有望增加，公司估值相对于盈利能力仍处于较低水平。

海外投资机构也持续释放积极信号。据金融投资业界及彭博社报道，美国投资机构海纳国际集团高5月29日给予三星电子"积极（Positive）"评级，并提出85万韩元目标价。

虽然相关机构未披露具体测算依据，但市场普遍认为，这反映出投资者对三星电子高带宽存储器竞争力提升、晶圆代工业务复苏以及人工智能（AI）半导体投资持续扩大的预期。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社