30주년 맞은 예금보험공사 "금융안전망 역할 선제적으로 수행"

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김성식 사장, 30주년 비전 공개

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 예금보험공사가 1일 창립 30주년을 맞아 '국민의 금융일상을 지키고 금융에 안정을 더하는 KDIC'라는 새 비전을 선포했다.

공사는 서울 중구 본사에서 기념식을 열고 향후 금융안정 기능 강화와 국민 금융보호 확대를 주요 과제로 제시했다. 김성식 사장은 "금융시장 안정과 금융계약자 보호라는 본연의 사명을 새기고 국민이 필요할 때 제때 역할을 해낼 수 있도록 업무에 임하겠다"고 밝혔다.

김성식 예금보험공사 사장이 1일 창립 30주년 기념행사에서 발언하고 있다. [사진= 예금보험공사]

공사는 1996년 6월 1일 설립 이후 30년간 금융시스템 안정을 주도했다. 지난해 9월에는 예금보호한도를 24년 만에 5000만원에서 1억원으로 상향했다.

앞으로 공사는 위기 발생 이전 단계에서 자금지원을 통해 부실 확산을 사전에 차단하는 금융안정계정과 신속정리제도 도입을 추진할 계획이다. 예금보호한도 상향에 따른 적정 목표기금 규모와 예금보험료율 재산정, 금융업권별 특성을 고려한 제도 개선도 필요하다고 판단했다.

국민 금융보호 강화도 주요 과제다. 자본시장 확대와 디지털 기술 발전에 따른 보호 사각지대 해소, 신종 상품에 대한 이용자 신뢰 제고, 부실금융회사 관련자에 대한 책임조사 등을 추진한다. 잘못 보낸 돈 되찾기 서비스 개선, 장기연체 채무자 재기 지원, 생애주기별 맞춤형 금융교육 확산도 계획 중이다.

한편 올해와 내년은 저축은행 특별계정(26년말)과 예보채상환기금(27년말)의 존속기한이 도래하면서 예금보험제도의 근간을 새롭게 설계해야 하는 시점이다.

romeok@newspim.com