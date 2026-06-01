韩国在中国杭州推介特色旅游资源 聚焦美妆、美食与韩流

纽斯频通讯社首尔6月1日电 韩国文化体育观光部与韩国观光公社（旅游发展局）5月29日至31日在中国浙江杭州举办文旅路演活动，通过线上线下相结合的方式推介韩国旅游资源，进一步拓展中国市场。

在杭州举行的韩国旅游路演活动现场。【图片=韩国观光公社提供】

此次活动以"韩国的白天与夜晚（KOREA DAY&NIGHT）"为主题，集中展示韩国全天候、多元化旅游体验。

活动期间，主办方围绕美妆、美食和韩流文化等主题，推出化妆秀、韩国美食体验、沉浸式互动活动等内容，并邀请韩国舞蹈团队进行现场演出。

为促进活动参与者转化为实际来韩游客，主办方还联合中国数字平台开展营销推广。游客通过支付宝近场通信（NFC）互动活动可领取韩国旅游优惠券；同时，借助飞猪旅行直播平台推广来韩旅游产品，实现线上线下联动宣传。

活动还联合宾格瑞、爱茉莉太平洋等韩国企业设置互动体验区，结合美食、美妆等内容吸引当地消费者参与。

在商务洽谈方面，来自韩国地方政府、旅行社、免税店及文化内容企业等39家机构，与中国旅行社及国际旅游平台等100余家企业共同参加"韩国旅游之夜"交流活动，探讨开发面向中国游客的来韩旅游商品。

韩国方面重点推介了杭州至釜山等韩国地方城市的直航航线及相关旅游资源，希望引导更多中国游客前往韩国地方城市旅游，推动韩国区域旅游均衡发展。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社