완주 대둔산 축제 13일 개막…체류형 산악관광 축제 도약

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트레일·백패킹·트레킹 등 산악 프로그램 풍성

케이블카·숙박·음식점 할인 연계 관광 활성화

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군이 대둔산의 빼어난 자연경관을 무대로 전국 산악인과 관광객이 함께 즐기는 체류형 산악 축제를 선보인다.

완주군은 오는 13일부터 14일까지 이틀간 대둔산 일원에서 '2026 완주 대둔산 축제'를 개최한다고 1일 밝혔다.

완주 대둔산 축제 홍보 포스터[사진=완주군] 2026.06.01 lbs0964@newspim.com

이번 축제는 산악 모험과 야외활동의 매력을 담은 체류형 축제로 마련됐다. 특히 개막식은 기존 의전 중심 행사를 줄이고 방문객이 함께 참여하는 방식으로 진행해 축제의 활기와 현장감을 높일 계획이다.

축제 기간에는 '완주 9경 장거리 트레일'과 '대둔산 환종주 백패킹', '은하수 둘레길 트레킹' 등 산과 자연을 만끽할 수 있는 다양한 프로그램이 운영된다. 초보자부터 전문 산악인까지 누구나 참여할 수 있도록 구성해 대둔산의 매력을 체험할 수 있도록 했다.

축제장에는 먹거리 장터와 함께 야외활동 브랜드가 참여하는 아웃도어 박람회, 체험 프로그램도 마련돼 즐길 거리를 더한다.

지역 상권과 연계한 할인 혜택도 제공된다. 축제 안내소에서 배부하는 방문객 팔찌를 착용하면 대둔산 케이블카 이용료를 1500~3000원 할인받을 수 있으며, 대둔산호텔 사우나는 30%, 카페는 10% 할인된 가격으로 이용 가능하다. 행사장 인근 음식점도 10% 할인 행사에 참여한다.

완주군은 이번 축제를 통해 대둔산을 단순 관광지를 넘어 체류형 산악관광 거점으로 육성하고 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

이종훈 완주군수 권한대행은 "대둔산의 아름다운 자연 속에서 펼쳐지는 이번 축제가 오래 머물고 싶은 체류형 축제의 출발점이 되길 바란다"며 "완주 대둔산 축제가 대한민국 대표 아웃도어 축제로 자리매김할 수 있도록 준비한 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com