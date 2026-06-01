[6·3 지선 전북] 이원택 후보, '이중돌봄 4050세대 지원 프로젝트' 발표

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돌봄·재취업·소상공인 지원 등 맞춤형 대책 제시

"전북 경제·민주주의 지킨 4050세대에 희망 돌려줄 것"

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 더불어민주당 전북특별자치도지사 후보가 부모와 자녀를 동시에 돌보는 '이중돌봄 4050세대'를 위한 맞춤형 지원 정책을 발표했다.

이 후보는 1일 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 돌봄 부담 완화와 경력전환 지원, 소상공인 지원, 노후 불안 해소 등을 담은 '이중돌봄 4050세대 지원 프로젝트'를 공개했다.

이원택 후보가 1일 전북도의회에서 기자회견을 열고 '이중돌봄 4050세대 지원 프로젝트'를 발표하고 있다[사진=이원택 선거캠프] 2026.06.01 lbs0964@newspim.com

이 후보는 "4050세대는 부모를 돌보고 자녀를 책임지는 이중돌봄의 무게를 견디며 전북 경제와 민주주의를 지켜온 세대"라며 "이제는 전북이 이들의 부담을 덜어주고 새로운 도약을 지원해야 한다"고 밝혔다.

우선 부모와 자녀를 함께 돌보는 부담을 줄이기 위해 '전북형 SOS 돌봄체계'를 구축할 계획이다. 공공돌봄 서비스를 확대하고 치매·요양 지원을 강화하는 한편 야간·주말 긴급돌봄과 비대면 돌봄·의료서비스를 확대해 돌봄 공백을 최소화한다는 구상이다.

경력전환과 재취업 지원도 강화한다. 전북중장년내일센터를 확대 개편해 '전북형 중장년 경력전환 플랫폼'을 구축하고, 피지컬AI와 재생에너지, 농생명, 식품바이오 등 미래산업과 연계한 직무 전환 교육과 재취업 지원 체계를 마련할 방침이다.

소상공인과 자영업자 지원 대책도 포함됐다. 이 후보는 1%대 초저금리 대환대출과 이차보전 확대, 업종별 공동물류센터 구축, 온라인 판로 지원, 공공배달앱 도입, 원스톱 성장지원센터 설치, 전북형 프랜차이즈 100개 육성 등을 추진하겠다고 밝혔다.

이와 함께 중소기업 재직자 복지 확대와 평생교육 지원, 생애전환 지원체계 구축 등을 통해 4050세대의 생활 안정과 노후 준비도 지원할 계획이다.

이 후보는 "4050세대는 부모 병원비와 자녀 교육비, 노후 걱정까지 떠안고 있으면서도 상대적으로 정책 지원에서 소외돼 왔다"며 "전북에서 다시 희망을 꿈꿀 수 있도록 책임 있는 정책으로 보답하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com