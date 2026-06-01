[6·3 지선 경기]추미애, 한화에어로 폭발참사 애도 "차분한 선거, 안전 경기도 최우선"

"참담함 금할 길 없어, 삼가 고인의 명복 빈다"

"현장 대원들의 안전에도 만전을 기해 달라"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 전국동시지방선거를 이틀 앞두고 막판 총력전을 펼치던 더불어민주당 추미애 경기도지사 후보가 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 비극적인 폭발 참사에 대해 깊은 애도를 표하며 선거운동 기조를 전환했다.

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보. [사진=뉴스핌 DB]

추미애 후보는 1일 자신의 페이스북을 통해 "한화에어로스페이스에서 발생한 폭발 사고로 많은 분께서 돌아가셨다"며 "침통한 마음으로 삼가 고인의 명복을 빌며 큰 슬픔을 겪고 계실 유가족 여러분께도 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 전했다.

추 후보는 추가 인명 피해 방지와 현장 수습을 위한 당국의 기민한 대처를 강력히 당부했다. 그는 "사고로 부상을 입은 분들의 빠른 쾌유를 바라며 무엇보다 더 이상의 인명 피해가 발생하지 않아야 한다"고 강조했다.

이어 정부와 구조 당국을 향해 "신속한 구조와 화재 진압, 사고 수습에 모든 역량을 집중해 주시길 바란다"고 촉구하는 한편 유독가스 파편 등 위험 요소가 가득한 사고 현장에서 사투를 벌이고 있는 이들을 향해서도 "현장 대원들의 안전에도 만전을 기해 달라"는 세심한 배려의 메시지를 잊지 않았다.

선거일을 단 이틀 남겨둔 시점에서 터진 대형 참사인 만큼 추 후보는 남은 기간 화려한 확성기 유세 대신 도민들의 삶 속으로 조용히 파고드는 '차분한 행보'를 선언했다.

추 후보는 "남은 선거운동 기간 동안 차분히 경기도민을 만나고 도민들의 말씀을 청해 듣겠다"고 밝히며 로고송 사용과 율동 유세를 전면 중단하고 애도 분위기에 동참하겠다는 뜻을 분명히 했다.

캠프 관계자는 "추 후보가 늘 강조해 온 '도민의 생명과 안전'이라는 가치는 경기도뿐만 아니라 대한민국 어디에서든 최우선으로 지켜져야 할 원칙"이라며 "남은 기간 낮은 자세로 도민의 아픔과 목소리를 경청하는 성숙한 선거운동을 이어가겠다"고 전했다.

경찰과 소방 당국에 따르면 1일 오전 10시 59분경 대전시 유성구 외삼동에 위치한 한화에어로스페이스 대전사업장 56동 세척작업실에서 원인을 알 수 없는 강력한 폭발 사고가 발생했다.

이 사고로 당시 작업실 내부에서 근무 중이던 노동자 7명 중 4명이 숨지고 2명이 전신에 심한 화상을 입어 인근 병원으로 긴급 이송돼 치료를 받고 있다. 나머지 근무자 1명은 현재 실종 상태로 소방 대원들이 수색 작업을 벌이고 있어 추가 인명 피해 가능성도 배제할 수 없는 참담한 상황이다.

최초 폭발 직후 '쾅 하는 폭발음과 함께 검은 연기가 치솟는다'는 30여 건 이상의 119 신고가 이어졌다.

소방 당국은 즉시 대응 1단계를 발령하고 장비 44대와 소방대원 100여 명을 투입해 약 50분 만에 초진을 완료했다. 여야 정당 역시 공식 선거운동의 확성기 가동을 멈추고 일제히 추모 기조로 전환했다.

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