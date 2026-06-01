[6·3 지선 경기] 안민석 "경기북부 교육격차 해소·공정한 기회가 대전환 출발점"

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과밀학교·작은학교 맞춤형 지원, AI·디지털 교육 및 북부형 교육벨트 조성 공약

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 민주진보 단일후보가 6·3 지방선거 본투표를 이틀 앞둔 1일 오전 의정부시청에서 기자회견을 열고 "경기북부 교육대전환의 출발점은 교육격차 해소와 공정한 교육기회"라며 지지를 호소했다.

안민석 후보는 경기북부 지역의 특수성을 고려한 맞춤형 교육 거버넌스 구축의 필요성을 집중 역설했다. [사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프]

안 후보는 선거운동 기간 동안 경기도 전역에서 100여 차례 현장의 목소리를 청취했다고 밝히며 "학생, 학부모, 선생님, 도민 여러분께서 들려주신 절실한 이야기들이 경기교육 대전환의 출발점이었다"고 강조했다.

이어 "민주진보 단일후보로서 큰 책임감을 갖고 선거에서 반드시 승리해 무너진 경기교육을 살리는 것이 소명"이라며 "남은 이틀 동안 절박함과 절실함이 도민 여러분께 오롯이 전달될 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다"고 다짐했다.

특히 안 후보는 경기북부 지역의 특수성을 고려한 맞춤형 교육 거버넌스 구축의 필요성을 집중 역설했다. 안 후보는 "경기북부는 경기도 전체 면적의 약 42%, 인구 약 360만 명에 달하는 거대한 생활권이지만 인구 107만 명의 고양시와 4만 명대의 연천군이 공존하는 곳"이라며 "양주 옥정 같은 과밀지역과 포천·연천의 소규모 학교가 함께 존재해 하나의 평균값으로 설명할 수 없다"고 지적했다.

그러면서 "어느 지역에 사느냐에 따라 아이들의 교육 출발선이 달라지고 있는 것이 경기북부의 현실"이라고 진단하며 교육격차 해소를 위한 구체적인 대안을 제시했다.

안 후보는 이를 위해 ▲과밀학교와 작은 학교 맞춤형 지원▲학교 및 학급 확대▲작은 학교 교육과정·방과후 지원▲북부형 교육벨트 조성▲인공지능(AI)·디지털 교육 및 문화예술·진로교육·돌봄의 지역 연계 등을 추진하겠다고 공약했다.

전날부터 '경기교육 동서남북 대장정 유세'를 이어가고 있는 안 후보는 이날 의정부를 시작으로 남양주, 포천, 동두천, 양주, 파주, 고양, 김포 등 경기북부 주요 시·군을 순회한 뒤 안산, 군포, 안양까지 방문하는 강행군을 펼친다.

안민석 후보는 전날부터 '경기교육 동서남북 대장정 유세'를 이어가고 있다. [사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프]

마지막으로 안 후보는 "경기교육을 바꿀 수 있는 진정한 힘은 투표에 있다"면서 "저 안민석을 경기북부 교육대전환을 위한 도구로 사용해 주시고 6월 3일 반드시 투표장에 나가 무너진 경기교육을 다시 세울 기회를 달라"고 거듭 호소했다.

beignn@newspim.com