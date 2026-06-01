[6·3 지선 경기] 안민석 "경기북부 교육격차 해소·공정한 기회가 대전환 출발점"

AI 핵심 요약beta
- 안민석 경기도교육감 후보는 1일 의정부시청에서 기자회견을 열고 경기북부 교육대전환과 지지를 호소했다
- 안 후보는 경기북부의 교육격차 해소와 맞춤형 교육 거버넌스 구축 필요성을 강조하며 과밀·소규모 학교 지원 등 공약을 밝혔다
- 안 후보는 경기교육 동서남북 대장정 유세를 이어가며 6월 3일 투표 참여를 거듭 당부했다
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 민주진보 단일후보가 6·3 지방선거 본투표를 이틀 앞둔 1일 오전 의정부시청에서 기자회견을 열고 "경기북부 교육대전환의 출발점은 교육격차 해소와 공정한 교육기회"라며 지지를 호소했다.
안 후보는 선거운동 기간 동안 경기도 전역에서 100여 차례 현장의 목소리를 청취했다고 밝히며 "학생, 학부모, 선생님, 도민 여러분께서 들려주신 절실한 이야기들이 경기교육 대전환의 출발점이었다"고 강조했다.
이어 "민주진보 단일후보로서 큰 책임감을 갖고 선거에서 반드시 승리해 무너진 경기교육을 살리는 것이 소명"이라며 "남은 이틀 동안 절박함과 절실함이 도민 여러분께 오롯이 전달될 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다"고 다짐했다.
특히 안 후보는 경기북부 지역의 특수성을 고려한 맞춤형 교육 거버넌스 구축의 필요성을 집중 역설했다. 안 후보는 "경기북부는 경기도 전체 면적의 약 42%, 인구 약 360만 명에 달하는 거대한 생활권이지만 인구 107만 명의 고양시와 4만 명대의 연천군이 공존하는 곳"이라며 "양주 옥정 같은 과밀지역과 포천·연천의 소규모 학교가 함께 존재해 하나의 평균값으로 설명할 수 없다"고 지적했다.
그러면서 "어느 지역에 사느냐에 따라 아이들의 교육 출발선이 달라지고 있는 것이 경기북부의 현실"이라고 진단하며 교육격차 해소를 위한 구체적인 대안을 제시했다.
안 후보는 이를 위해 ▲과밀학교와 작은 학교 맞춤형 지원▲학교 및 학급 확대▲작은 학교 교육과정·방과후 지원▲북부형 교육벨트 조성▲인공지능(AI)·디지털 교육 및 문화예술·진로교육·돌봄의 지역 연계 등을 추진하겠다고 공약했다.
전날부터 '경기교육 동서남북 대장정 유세'를 이어가고 있는 안 후보는 이날 의정부를 시작으로 남양주, 포천, 동두천, 양주, 파주, 고양, 김포 등 경기북부 주요 시·군을 순회한 뒤 안산, 군포, 안양까지 방문하는 강행군을 펼친다.
마지막으로 안 후보는 "경기교육을 바꿀 수 있는 진정한 힘은 투표에 있다"면서 "저 안민석을 경기북부 교육대전환을 위한 도구로 사용해 주시고 6월 3일 반드시 투표장에 나가 무너진 경기교육을 다시 세울 기회를 달라"고 거듭 호소했다.
beignn@newspim.com