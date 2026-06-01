[6·3 지선 대구] 김대권, '아르떼 수성랜드' 공약…수성못에 호텔·쇼핑몰·입체광장

수성못 일대 10만㎡ 환지방식... 공공재원 줄이고 기반시설 확충

프리미엄 호텔·복합쇼핑몰·수변 문화컴플렉스 조성... 관광 허브화

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=국민의힘 김대권 대구 수성구청장 후보가 1일 '아르떼 수성랜드 도시개발 사업'을 공약으로 발표했다. 이는 오는 3일 지방선거를 이틀 앞두고 이루어진 공개적인 비전 제시다.

이번 사업은 민간 주도 환지 개발 방식을 통해 공공재원 의존도를 낮추는 점이 주목받고 있다. 김 후보는 수성못 주변에 위치한 수상공연장과 수성브리지 등의 기존 자산을 연계하여 대구를 대표하는 문화관광 허브로 만들겠다는 계획을 밝혔다.

그는 "주차 부족 등 기반시설의 한계로 수성못의 잠재력이 충분히 발현되지 못하고 있다"고 공약 배경을 설명했다. 사업 대상지는 수성못 일대 약 10만3059㎡로, 도시개발사업 방식으로 추진된다.

김대권 후보는 '아르떼 수성랜드' 공약을 발표했다.[사진=김대권 선거사무소] 2026.06.01 yrk525@newspim.com

환지방식은 기존 사유지 소유자에게 개발 이후 일정 면적의 토지를 환원하는 방식으로, 필요한 공공재원 투입을 줄이면서 토지를 확보할 수 있는 장점이 있다. 개발이익은 기반시설 확충에 활용되는 선순환 구조를 이루게 된다.

민주당 주도의 중앙 예산 배분 구조 속에서 지방 야당 기초단체장이 대규모 개발을 추진하려면 국비 의존도 감소가 필수적이다. 이번 환지방식 채택은 현실적인 상황을 반영한 결정으로 해석된다. 김 후보는 민선 7·8기를 거치며 4대 특구 달성이 공약 설계에 긍정적인 영향을 미쳤다고 평가받고 있다.

이 사업의 핵심은 수성못 일대에 프리미엄 호텔과 복합쇼핑몰을 포함한 수변 친화형 문화컴플렉스를 조성하는 것이다. 수상공연장과 수성브리지를 연결하는 새로운 수성못 입구와 입체광장도 함께 개발될 예정이다.

또한 기존 공영주차장 부지(9661㎡)는 도시개발사업 방식으로 재정비되어, 지상 2층 규모 483면의 주차장과 입체광장이 새롭게 조성될 계획이다. 이는 만성적인 주차문제 해결과 보행환경 개선을 동시에 추구하는 구상이다.

김 후보는 "수성못은 대구 시민의 삶과 함께해온 소중한 공간"이라며 "민간의 창의성과 투자를 유도하면서도 공공성을 지키는 개발로 수성못을 세계인이 찾는 명소로 만들겠다"고 강조했다.

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