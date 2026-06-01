[6·3 지선 경북] 조주홍 " '군민이 '달라졌다' 느끼게 할 것"…5대 공약 거듭 약속

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 조주홍 국민의힘 영덕군수 후보가 1일 거리 유세에 집중하며 막판 표심 다지기에 총력을 쏟고 있는 가운데 '영덕 부활 5대 공약'을 거듭 제시하고 지지를 호소했다.

조 후보는 이날 거리 유세를 통해 "공약이 많으면 기억하기 어렵고, 그러면 검증도 어렵다"고 강조하고 "군민이 쉽게 기억하고 당선 뒤에도 확인할 수 있도록 핵심만 남기겠다"며 "일자리와 돌봄, 체류 관광, 재정, 민원 등 5대 공약"을 정리, 발표했다.

조주홍 국민의힘 영덕군수 후보가 1일 거리유세를 통해 '영덕 부활 5대 공약'을 거듭 제시하고 막판 표심다지기에 총력을 쏟고 있다.[사진=조주홍 후보 캠프]2026.06.01 nulcheon@newspim.com

조 후보는 "청년이 떠나는 가장 큰 이유는 일할 곳이 없기 때문"이라며 "농수산 가공과 유통을 키우고, 지역 기업 참여 사업을 늘려 남는 산업을 만들겠다"고 밝혔다.

조 후보는 또 "아플 때 겁부터 나는 영덕을 끝내겠다"면서 "살던 집에서 돌봄과 의료가 끊기지 않도록 연결하겠다"고 밝혔다. 방문 진료와 방문 돌봄, 이동 지원이 자연스럽게 이어지는 통합 돌봄 시스템을 구축하겠다는 것이다.

이어 조 후보는 "관광 성과는 방문객 숫자가 아니라 하룻밤 묵는 것"이라며 '체류형 관광으로의 전환'을 강조하고 "걷고, 먹고, 자고, 시장을 들르는 동선을 정리해서 관광이 시장과 골목상권 매출로 이어지게 만들겠다"고 강조했다.

조 후보는 또 "필수 예산이 흔들리지 않게 하겠다"고 강조하고 "국비와 공모, 민자 유치를 상시화해 빚은 줄이고 수입 구조는 키우겠다"며 '재정 부강론'을 피력했다.

그러면서 조 후보는 " '작은 불편을 빨리 해결하는 행정이 신뢰를 만든다'는 평소 소신에 따라 민원 처리의 속도와 책임을 강화하겠다"고 했다.

조주홍 후보는 "선거가 끝나면 우리는 다시 한 팀"이라며 거듭 '영덕 통합론'을 강조하고 "갈등은 줄이고 민생에 집중하겠다. 군민의 선택이 영덕의 방향을 만드는 만큼, 남은 기간 끝까지 현장에서 듣고 설명하고 책임지겠다"며 지지를 호소했다.

nulcheon@newspim.com