경기도교육청 '찾아가는 적극행정 순회 교육' 시동

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 1일 '찾아가는 적극행정 순회 교육'을 본격 실시했다고 밝혔다
- 도내 12개 교육지원청 공직자 1700여명을 대상으로 9월21일까지 적극행정·소극행정 개선 교육을 진행한다
- 전문가 강사 초빙과 사전컨설팅·우수공무원 우대 등으로 현장 적용성과 조직문화 개선을 강화하고 있다
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 급변하는 행정환경에 능동적으로 대응하고 적극적으로 문제를 해결하는 조직문화를 조성하기 위해 '찾아가는 적극행정 순회 교육'을 본격적으로 실시한다고 1일 밝혔다.
이번 순회 교육은 선례 답습과 탁상행정에서 벗어나 공직자 스스로 창의적·전문적인 업무수행을 하도록 유도하고 도민이 체감할 수 있는 적극행정 문화를 교육 현장에 확산하기 위해 마련됐다.
교육은 이달 1일 의정부교육지원청을 시작으로 오는 9월 21일 연천교육지원청까지 도내 12개 지역 교육지원청 소속 공직자 1700여 명을 대상으로 순차 진행된다.
주요 교육 내용은 ▲공공의 이익을 위한 적극행정의 개념과 필요성▲사전컨설팅 및 적극행정 면책제도 등 지원제도 활용 방법▲소극적 업무 태도 개선을 위한 소극행정 개념·유형 및 예방 사례▲적극행정 우수사례 공유 및 우수공무원 선발·우대 조치 안내 등 실무자들이 현장에서 즉시 적용할 수 있는 맞춤형 콘텐츠로 구성됐다.
특히 도교육청은 각 분야 전문가들을 강사로 초빙해 교육의 전문성과 현장 실효성을 한층 더 높였다는 설명이다.
도교육청은 지난 2024년부터 '찾아가는 사전컨설팅' 제도를 도입해 일선 현장의 어려움을 해소하고 적극적인 의사결정을 지원해 왔으며 매년 적극행정 우수공무원을 선발해 다양한 특전을 제공하는 등 조직문화 개선에 앞장서 왔다.
도교육청 관계자는 "앞으로도 일하는 방식을 지속적으로 개선해 교육 행정의 질적 향상을 이끌어낼 것"이라며 "도민에게 신뢰받는 청렴하고 능동적인 경기교육을 만들어 가기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com