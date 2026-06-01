경기도교육청 '찾아가는 적극행정 순회 교육' 시동

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

행정환경 변화에 적극 대응해 도민 편익 높이고 능동적 조직문화 조성할 것

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 급변하는 행정환경에 능동적으로 대응하고 적극적으로 문제를 해결하는 조직문화를 조성하기 위해 '찾아가는 적극행정 순회 교육'을 본격적으로 실시한다고 1일 밝혔다.

적극행정 문화를 교육 현장에 확산하기 위해 마련됐다. [사진= 경기도교육청]

이번 순회 교육은 선례 답습과 탁상행정에서 벗어나 공직자 스스로 창의적·전문적인 업무수행을 하도록 유도하고 도민이 체감할 수 있는 적극행정 문화를 교육 현장에 확산하기 위해 마련됐다.

교육은 이달 1일 의정부교육지원청을 시작으로 오는 9월 21일 연천교육지원청까지 도내 12개 지역 교육지원청 소속 공직자 1700여 명을 대상으로 순차 진행된다.

주요 교육 내용은 ▲공공의 이익을 위한 적극행정의 개념과 필요성▲사전컨설팅 및 적극행정 면책제도 등 지원제도 활용 방법▲소극적 업무 태도 개선을 위한 소극행정 개념·유형 및 예방 사례▲적극행정 우수사례 공유 및 우수공무원 선발·우대 조치 안내 등 실무자들이 현장에서 즉시 적용할 수 있는 맞춤형 콘텐츠로 구성됐다.

특히 도교육청은 각 분야 전문가들을 강사로 초빙해 교육의 전문성과 현장 실효성을 한층 더 높였다는 설명이다.

도교육청은 지난 2024년부터 '찾아가는 사전컨설팅' 제도를 도입해 일선 현장의 어려움을 해소하고 적극적인 의사결정을 지원해 왔으며 매년 적극행정 우수공무원을 선발해 다양한 특전을 제공하는 등 조직문화 개선에 앞장서 왔다.

도교육청 관계자는 "앞으로도 일하는 방식을 지속적으로 개선해 교육 행정의 질적 향상을 이끌어낼 것"이라며 "도민에게 신뢰받는 청렴하고 능동적인 경기교육을 만들어 가기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com