[6·3 지선 경기] 임태희 "교육의 기본은 인성…이념보다 바른 인성 갖춘 인재로"

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본투표 이틀 앞두고 '인성교육' 강조… "인성 결여된 민주시민교육은 공허" 지적

AI 시대 도래해도 사람 연결하는 '기본 인성' 가치는 불변… 정치 외풍 차단 공언

임 후보 "바른 인성 갖춰지면 교권 확립도 가능… 존경과 존중 넘치는 교실 만들 것"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 1일 임태희 경기도교육감 후보가 6·3 지방선거 본투표를 이틀 앞두고 자신의 핵심 교육 철학인 '인성교육'을 전면에 내세우며 표심 결집에 나섰다.

경기 교육 현장에서 가장 최우선으로 다뤄져야 할 가치는 '인성교육'임을 역설했다. [사진= 임태희 경기도교육감 후보 선거캠프]

특정 이념 중심의 교육에서 탈피해 교육의 본질인 인성 함양에 집중하겠다는 구상이다.

임 후보는 상대 진영의 안민석 후보가 내세우는 과거의 '민주시민교육'으로의 회귀 움직임을 비판하며 경기 교육 현장에서 가장 최우선으로 다뤄져야 할 가치는 '인성교육'임을 역설했다.

임 후보는 메시지를 통해 "기초 공사 없는 집이 모래성에 불과한 것처럼 인성이 결여된 민주시민교육은 공허할 뿐"이라며 "올바른 인성교육이 학교 현장에 제대로 자리 잡는다면 그 튼튼한 토대 위에서 타인을 존중하고 배려하는 민주시민의 자질은 자연스럽게 길러진다"고 강조했다.

특히 임 후보는 급변하는 미래 사회의 변화 속에서 인성의 가치가 더욱 주목받아야 한다고 짚었다.

그는 "아무리 급변하는 미래 AI 시대가 도래하더라도 사람과 사람을 연결하는 '기본 인성'의 가치만큼은 절대 바뀌지 않는 핵심 요소"라며 "우리 아이들을 특정 이념이나 정치적 외풍으로부터 철저히 보호하고 바른 인성을 갖춘 미래 인재로 키워내겠다"고 공언했다.

이어 인성교육 확대를 통한 교육 현장의 정상화 방안도 제시했다. 임 후보는 "올바른 인성을 갖춘 학생들이 길러지는 토대가 마련된다면 교실 내 교권 침해 등 선생님들이 겪는 어려움도 상당 부분 해결될 것"이라고 설명했다.

마지막으로 임태희 후보는 "선생님은 학생들에게 존경받고 학생들은 교사에게 존중받는 건강한 학교 문화를 반드시 정착시키겠다"며 유권자들의 전폭적인 지지를 호소했다.

beignn@newspim.com