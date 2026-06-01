[6·3 지선] 오세훈 "정원오, 함량 미달에 허수아비…지지자 자부심에 상처"

"이명박·박근혜 코리아 디스카운트 주장, 불안감 반영된 정치 공세"

'아기 뽀뽀 논란'에 "정원오, 아랑곳 안 해…그 자리서 제지했어야"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 정원오 더불어민주당 후보의 '이명박·박근혜 전 대통령 유세는 코리아 디스카운트'라는 주장에 대해 "선거 막바지 지지율이 요동치자 불안감이 반영된 무리한 정치 공세"라고 전면 반박했다.

오세훈 후보는 이날 오전 서울 성북구 월곡역 앞 유세에서 "정 후보가 그렇게 얘기한 것은 본인이 부담스럽고 선거 막바지에 지지율이 출렁여서 불안감이 반영된 효과가 아닌가라고 생각한다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "전직 대통령들은 선거를 돕고 있으며 역할 분담이 잘 이뤄지고 있다"며 "정책과 메시지로 선거에 임하는 동시에 도와주는 분들이 중앙정치 차원에서 의견을 내주는 것도 선거 전략상 필요한 부분"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 시장 후보가 1일 오전 서울 성북구 월곡역 앞에서 열린 선거유세에서 시민들에게 지지를 호소하고 있다. 2026.06.01 khwphoto@newspim.com

오 후보는 또 정 후보가 TV 토론회에 한 차례만 참여한 것을 두고 "토론을 회피하는 모습을 보면서 민주당 지지자들조차 지지 생각을 철회하지 않을까 싶다"며 "본인이 지지하는 정당 후보를 보면서 자존심 상하고 자부심에 상처 입지 않았을까 생각한다"고 말했다.

이어 "한 달여의 선거 기간 동안 정원오 후보가 보여준 본인 능력·함량은 그야말로 시민 기대에 미치지 못한다"며 "정 후보의 행보를 유심히 지켜본 유권자면 이재명 대통령에게 매우 순종적이고 코드 맞추는 데 열중할 수밖에 없는 준임명직 허수아비 시장이 될 수밖에 없다"고 덧붙였다.

오 후보는 전날 정 후보의 양천구 유세 중 우형찬 민주당 양천구청장 후보가 아기에게 뽀뽀를 강요했다는 논란에 대해서는 "우 후보가 그런 행동을 할 때 정원 후보는 그냥 웃고 있었다"며 "문제의식이 있었다면 그 자리에서 제지해야 하는 상황이었다"고 지적했다.

이와 관련, 오 후보는 이날 페이스북을 통해서도 "민주당 구청장 후보의 눈살 찌푸리는 일이 있었으나, 바로 옆에서 추태를 부리는데도 아랑곳하지 않는 정 후보의 모습이 더 놀라웠다"고 썼다.

그는 그러면서 "박원순 전 시정 때 서울시를 착취하는 데 앞장섰던 '그 사람들'이 지금 정 후보 주변을 에워싸고 있다"며 "'정원오 선대위'인지, '박원순 선대위'인지 헷갈릴 정도"라고 꼬집었다.

오 후보는 "정 후보는 민주당 ATM·대통령 하수인 서울시장이 될 게 뻔하다"면서 "만약 정 후보가 서울시장이 되면 대통령, 민주당, 좌편향 시민단체에게 끌려다니다가 4년이 끝날 것"이라고 밝혔다. 이어 "5년 전 서울시장에 복귀해 민주당 권력의 사슬에 포획돼 있던 서울을 구해낸 건 오세훈"이라고 했다.

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