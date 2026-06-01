대전 유성구 "적극행정 우수직원 추천해주세요"

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 유성구는 '2026년 상반기 적극행정 우수직원' 주민 추천제를 운영한다고 1일 밝혔다.

이번 제도는 창의적이고 적극적인 업무 추진으로 성과를 창출한 공직자를 발굴하고 주민과의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

유성구청 전경 [사진=유성구]

추천 대상은 규제혁신, 민원·갈등 해결, 공공서비스 질 향상 등 구정 발전에 이바지한 유성구청 전 직원으로, 단순히 실적이 우수하거나 친절·성실한 직원이 아닌 구체적인 '적극행정 사례'를 중심으로 선발한다.

추천 참여는 오는 9일까지 유성구민이라면 누구나 유성구청 홈페이지 내 '적극행정 공무원 시민 추천' 게시판에 추천 글을 게시하면 된다.

유성구는 추천된 후보자의 사실관계와 자격요건, 제외 대상 여부 등을 검토한 뒤 실무심사단의 조사와 외부 전문가 등이 참여하는 '유성구 적극행정위원회'의 최종 심사·의결을 거쳐 이달 말 최종 3명 이내의 우수직원을 선발할 계획이다.

최종 선발된 우수직원에게는 상장·부상과 함께 특별승진·특별승급·희망부서 전보·근평가점 등 인사상 인센티브 중 1개가 부여된다.

nn0416@newspim.com