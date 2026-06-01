대전 유성구 "적극행정 우수직원 추천해주세요"

AI 핵심 요약beta
- 대전 유성구가 1일 적극행정 우수직원 주민추천제를 운영한다고 밝혔다
- 유성구민은 9일까지 구청 홈페이지에서 적극행정 사례 중심으로 직원을 추천할 수 있다
- 유성구는 심사를 거쳐 이달 말 3명 이내를 선발하고 상장과 인사 인센티브를 부여한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 유성구는 '2026년 상반기 적극행정 우수직원' 주민 추천제를 운영한다고 1일 밝혔다.
이번 제도는 창의적이고 적극적인 업무 추진으로 성과를 창출한 공직자를 발굴하고 주민과의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.
추천 대상은 규제혁신, 민원·갈등 해결, 공공서비스 질 향상 등 구정 발전에 이바지한 유성구청 전 직원으로, 단순히 실적이 우수하거나 친절·성실한 직원이 아닌 구체적인 '적극행정 사례'를 중심으로 선발한다.
추천 참여는 오는 9일까지 유성구민이라면 누구나 유성구청 홈페이지 내 '적극행정 공무원 시민 추천' 게시판에 추천 글을 게시하면 된다.
유성구는 추천된 후보자의 사실관계와 자격요건, 제외 대상 여부 등을 검토한 뒤 실무심사단의 조사와 외부 전문가 등이 참여하는 '유성구 적극행정위원회'의 최종 심사·의결을 거쳐 이달 말 최종 3명 이내의 우수직원을 선발할 계획이다.
최종 선발된 우수직원에게는 상장·부상과 함께 특별승진·특별승급·희망부서 전보·근평가점 등 인사상 인센티브 중 1개가 부여된다.
nn0416@newspim.com