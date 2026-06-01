진도군, 무릎·안질환 수술비 5월까지 357건 지원

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[진도=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 진도군은 무릎 인공관절 및 안질환 수술비 지원사업을 통해 군민 의료비 부담을 줄이고 있다고 1일 밝혔다.

군은 2024년 12월 26일 관련 조례를 제정하고 2025년 1월 1일부터 사업을 시행했다. 지원 실적은 2025년 무릎 27건(23명), 안질환 210건(132명), 2026년 5월까지 무릎 25건(18명), 안질환 95건(58명) 등이다.

무릎인공관절 치료. [사진=진도군] 2026.06.01 saasaa79@newspim.com

지원 기준은 신청일 기준 1년 이상 진도군에 주민등록을 두고 건강보험 기준 중위소득 150% 이하인 60세 이상 군민이다. 무릎 인공관절 수술은 한쪽 기준 최대 120만 원, 안질환 수술은 한쪽 기준 최대 30만 원까지 급여 본인부담금 범위에서 지원한다. 안질환은 백내장·녹내장 관련 검사와 진료, 수술비가 포함된다.

조도면 한 주민은 수술비 부담으로 치료를 미뤘으나 지원을 통해 무릎 통증을 해소했다고 밝혔다.

진도군 보건소는 희귀질환자와 암 환자 의료비 지원사업도 연중 추진 중이다. 희귀질환은 환자 가구 소득·재산 140%, 부양의무자 200% 기준을 적용해 대상자를 선정하고, 암 환자는 의료급여 수급자와 차상위 계층 등을 중심으로 지원한다.

진도보건소 관계자는 "홍보와 지원을 강화해 군민 의료비 부담을 줄이기 위해 마련됐다"고 말했다. 문의는 방문보건팀으로 하면 된다.

saasaa79@newspim.com